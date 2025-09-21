szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

19°
+27
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jótékonysági felvonulás

3 órája

Állatvédő egyesületnek gyűjtenek a motorosok vasárnap

Címkék#állatvédő egyesület#Nyír1 Bikers Motoros Alapítványnak#Nyírpazony

A Hangtalanokért Állatvédő Egyesületet támogatják a motoros találkozón. Nyírpazonyban várja az állatbarátokat a Nyír1 Bikers Motoros Alapítvány.

Szon.hu

Nemcsak a motorozás öröméért, hanem a beteg gyerekek, rászoruló családok kedvéért is nyeregbe pattannak sokszor a motorosok. Vasárnap pedig az állatok megsegítése a célja a Nyír1 Bikers Motoros Alapítványnak.

Nyír1 Bikers Motoros Alapítvány
 Nyír1 Bikers Motoros Alapítvány
Fotó:  Nyír1 Bikers Motoros Alapítvány

Nyír1 Bikers Motoros Alapítvány a rászorulókért

Már többször is hírt adtunk róla, hogy a vagány motorosoknak igazából nagy szíve is van, hiszen már évek óta Mikulásnak öltözve gyűjtenek a beteg gyerekeknek és rászoruló családoknak. Természetesen az állatok sem maradhatnak ki ebből a támogatásból, adománygyűjtésből, már 3. alkalommal szerveznek jótékonysági találkozót és felvonulást.

 Szeptember 21-én vasárnap 11 órától várják az állatbarátokat a Jótékonysági Motoros Találkozó – Segítsünk együtt a hangtalanokon rendezvényre.

 Nyírpazonyban az Arany János út 48. szám alá hívnak minden motorost, állatbarátot és jó szándékú embert egy különleges jótékonysági eseményre, melynek célja a Hangtalanokért Állatvédő Egyesület támogatása. A részvétel ingyenes de támogatói jegy vásárlása esetén friss, finom babgulyással kedveskednek mindenkinek kb 13 órától! A befolyt összeget teljes egészében az állatok megsegítésére fordítják, hogy azok is esélyt kapjanak, akik nem tudnak hangosan kérni! A motoros felvonulás 12:30 kor lesz Nyírpazony belterületén.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu