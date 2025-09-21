Állatvédő egyesületnek gyűjtenek a motorosok vasárnap

Nemcsak a motorozás öröméért, hanem a beteg gyerekek, rászoruló családok kedvéért is nyeregbe pattannak sokszor a motorosok. Vasárnap pedig az állatok megsegítése a célja a Nyír1 Bikers Motoros Alapítványnak.

Nyír1 Bikers Motoros Alapítvány

Fotó: Nyír1 Bikers Motoros Alapítvány

Nyír1 Bikers Motoros Alapítvány a rászorulókért

Már többször is hírt adtunk róla, hogy a vagány motorosoknak igazából nagy szíve is van, hiszen már évek óta Mikulásnak öltözve gyűjtenek a beteg gyerekeknek és rászoruló családoknak. Természetesen az állatok sem maradhatnak ki ebből a támogatásból, adománygyűjtésből, már 3. alkalommal szerveznek jótékonysági találkozót és felvonulást.

Szeptember 21-én vasárnap 11 órától várják az állatbarátokat a Jótékonysági Motoros Találkozó – Segítsünk együtt a hangtalanokon rendezvényre.

Nyírpazonyban az Arany János út 48. szám alá hívnak minden motorost, állatbarátot és jó szándékú embert egy különleges jótékonysági eseményre, melynek célja a Hangtalanokért Állatvédő Egyesület támogatása. A részvétel ingyenes de támogatói jegy vásárlása esetén friss, finom babgulyással kedveskednek mindenkinek kb 13 órától! A befolyt összeget teljes egészében az állatok megsegítésére fordítják, hogy azok is esélyt kapjanak, akik nem tudnak hangosan kérni! A motoros felvonulás 12:30 kor lesz Nyírpazony belterületén.