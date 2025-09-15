Nyírbátorban ingyen ajánlgatják ezt az altesti dolgot!

Egészen szokatlan bejegyzés jelent meg a Nyírbátorban Hallottam! nevű Facebook-csoportban: egy nyírbátori férfi ingyen elvihető vécécsészéket kínált fel az érdeklődőknek, s bár altesti felajánlás, nehéz neki ellenállni.

Altesti dolog persze, de legalább ingyenes!

Forrás: Nyírbátorban hallottam!

A poszthoz fotókat is csatolt a felkínált darabokról, és úgy tűnik, volt, akinek rögtön felkeltette az érdeklődését ez a nem mindennapi lehetőség. Egy kommentelő például így reagált: