Nyírbogdány bölcsődével gazdagodott (fotókkal)

Nagy nap volt ma Nyírbogdányban! Átadták új bölcsődénket, amely sok kisgyermek és család mindennapját fogja szebbé, könnyebbé tenni – tette közzé a Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola a közösségi oldalán a bölcsőde ünnepélyes avatása apropóján. Nyírbogdány még komfortosabb település lett.



Nyírbogdány új büszkeségét, a bölcsődét adták át ünnepélyes keretek között Fotó: iskola



Nyírbogdány tortán is szerepelt

Az ünnepséget az óvodások vidám néptánca nyitotta meg, majd köszöntőt mondott Petró Gergely főigazgató. Gondolatait megosztotta dr. Szilágyi Béla, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke, az épületet pedig Révész Szilvia hitéleti főigazgató áldotta meg.