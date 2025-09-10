szeptember 10., szerda

Birtokba is vehették

2 órája

Nyírbogdány bölcsődével gazdagodott (fotókkal)

Címkék#Baptista Szeretetszolgálat#Dr Szabó Csaba#Dr Szilágyi Béla#Lisovszki Tamás#Nyírbogdány

Jó hírről számolt be a Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Nyírbogdány ünnepe volt a bölcsőde felavatása.

Nyírbogdány bölcsődével gazdagodott (fotókkal)

Nagy nap volt ma Nyírbogdányban! Átadták új bölcsődénket, amely sok kisgyermek és család mindennapját fogja szebbé, könnyebbé tenni – tette közzé a Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola a közösségi oldalán a bölcsőde ünnepélyes avatása apropóján. Nyírbogdány még komfortosabb település lett.
  

Nyírbogdány bölcsőde Lisovszki
Nyírbogdány új büszkeségét, a bölcsődét adták át ünnepélyes keretek között Fotó: iskola


Nyírbogdány tortán is szerepelt

Az ünnepséget az óvodások vidám néptánca nyitotta meg, majd köszöntőt mondott Petró Gergely főigazgató. Gondolatait megosztotta dr. Szilágyi Béla, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke, az épületet pedig Révész Szilvia hitéleti főigazgató áldotta meg.

Bölcsődét avattak Nyírbogdányban

Fotók: Iskola

A szalagot közösen vágta át dr. Szilágyi Béla, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke, dr. Szabó Csaba oktatási főigazgató, Lisovszki Tamás,  Nyírbogdány polgármestere és Petró Gergely főigazgató.
A legkisebbek lufikat engedtek a magasba, majd ünnepi tortával folytatódott a közös ünneplés. Végül mindenki körbejárhatta a bölcsőde épületét, amely mostantól a település legkisebb lakóit várja szeretettel. 

 

 

