Nyírbogdány bölcsődével gazdagodott (fotókkal)
Jó hírről számolt be a Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Nyírbogdány ünnepe volt a bölcsőde felavatása.
Nagy nap volt ma Nyírbogdányban! Átadták új bölcsődénket, amely sok kisgyermek és család mindennapját fogja szebbé, könnyebbé tenni – tette közzé a Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola a közösségi oldalán a bölcsőde ünnepélyes avatása apropóján. Nyírbogdány még komfortosabb település lett.
Nyírbogdány tortán is szerepelt
Az ünnepséget az óvodások vidám néptánca nyitotta meg, majd köszöntőt mondott Petró Gergely főigazgató. Gondolatait megosztotta dr. Szilágyi Béla, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke, az épületet pedig Révész Szilvia hitéleti főigazgató áldotta meg.
Bölcsődét avattak NyírbogdánybanFotók: Iskola
A szalagot közösen vágta át dr. Szilágyi Béla, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke, dr. Szabó Csaba oktatási főigazgató, Lisovszki Tamás, Nyírbogdány polgármestere és Petró Gergely főigazgató.
A legkisebbek lufikat engedtek a magasba, majd ünnepi tortával folytatódott a közös ünneplés. Végül mindenki körbejárhatta a bölcsőde épületét, amely mostantól a település legkisebb lakóit várja szeretettel.
