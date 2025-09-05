Amikor a háború valósággá vált Nyíregyházán – 81 éve történt a légitámadás

Nyíregyháza történetének leggyászosabb napjaként tartják számon 1944. szeptember 6-át: azon reggelen 116 amerikai repülőgép indult Magyarország felé. Az év nyarától az angolszász légierő megkezdte a tiszántúli városok bombázását, hogy megnehezítse a keleti fronton harcoló német és magyar csapatok utánpótlását, emberrel és hadianyaggal való ellátását. A szeptember 6-ai tragikus nap eseményeit idézték fel pénteken Nyíregyházán a vasútállomáson, az itt elhelyezett emléktáblán koszorúkat helyeztek el.

Nyíregyháza bombázása a második világháborúban: a szomorú eseményre pénteken emlékeztek

Fotó: Sipeki Péter

Nyíregyháza bombázása a második világháborúban: 1944 szeptember 6-án

– 1944. szeptember 6-án, szerda délelőtt 120 amerikai gép szállt Nyíregyháza felé – kezdte emlékező beszédét dr. Holmár Zoltán történész. Majd így folytatta: – A Dél-Olaszországi repülőterekről az 55. bombázó hadosztály 116 darab B-24-es négymotoros Liberator hadászati nehézbombázója indult el, hogy a kapott parancs értelmében megsemmisítse a Nyíregyháza pályaudvaron lévő utánpótlást szállító vasúti szerelvényeket. Az 1944. szeptember 5-én kiadott parancs értelmében a légicsapás időpontja 1944. szeptember 6. 11 óra 00 perc. A köteléket a 15. vadászrepülő parancsnokság 89 darab P-51-es Mustang vadászgépe biztosította. A szövetséges légikötelék 10 óra 45 perckor került a miskolci német lokátor megfigyelőkörzetébe, s amikor a gépek Tiszalök fölött fordultak, az irányból nyilvánvalóvá vált, hogy céljuk nem Miskolc, vagy Diósgyőr, hanem Nyíregyháza lesz.