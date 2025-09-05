46 perce
Amikor a háború valósággá vált Nyíregyházán – 81 éve történt a légitámadás
Pontosan 81 évvel ezelőtt, 1944. szeptember 6-án találkozott először Nyíregyháza igazán a második világháború pusztításaival és rémségeivel.
Nyíregyháza történetének leggyászosabb napjaként tartják számon 1944. szeptember 6-át: azon reggelen 116 amerikai repülőgép indult Magyarország felé. Az év nyarától az angolszász légierő megkezdte a tiszántúli városok bombázását, hogy megnehezítse a keleti fronton harcoló német és magyar csapatok utánpótlását, emberrel és hadianyaggal való ellátását. A szeptember 6-ai tragikus nap eseményeit idézték fel pénteken Nyíregyházán a vasútállomáson, az itt elhelyezett emléktáblán koszorúkat helyeztek el.
Nyíregyháza bombázása a második világháborúban: 1944 szeptember 6-án
– 1944. szeptember 6-án, szerda délelőtt 120 amerikai gép szállt Nyíregyháza felé – kezdte emlékező beszédét dr. Holmár Zoltán történész. Majd így folytatta: – A Dél-Olaszországi repülőterekről az 55. bombázó hadosztály 116 darab B-24-es négymotoros Liberator hadászati nehézbombázója indult el, hogy a kapott parancs értelmében megsemmisítse a Nyíregyháza pályaudvaron lévő utánpótlást szállító vasúti szerelvényeket. Az 1944. szeptember 5-én kiadott parancs értelmében a légicsapás időpontja 1944. szeptember 6. 11 óra 00 perc. A köteléket a 15. vadászrepülő parancsnokság 89 darab P-51-es Mustang vadászgépe biztosította. A szövetséges légikötelék 10 óra 45 perckor került a miskolci német lokátor megfigyelőkörzetébe, s amikor a gépek Tiszalök fölött fordultak, az irányból nyilvánvalóvá vált, hogy céljuk nem Miskolc, vagy Diósgyőr, hanem Nyíregyháza lesz.
10 óra 50 perckor szólaltak meg a város szirénái és az első hullám - mintegy 58 gép - már bombázott is. Ezt a hullámot még megszámolták a figyelők, azután már mindenki a pincék, árkok és óvóhelyek felé menekült. Ezt a szőnyeget a villanytelepnek szánták, de a korai kioldás után a bombák lakatlan területre zuhantak. A második hullám a MÁV fűtőházat, a mozdonyfordítót, a mellette lévő sporttelepet és a körülötte lévő házakat találta el, majd teljesen elpusztította a pályaudvart, a vele szemben lévő házakat, három utcát, valamint a Dohánybeváltót. Találatot kapott az állomás mögötti lovassági laktanya több épülete, elpusztult a közraktárak egy része is. A harmadik kötelék bombái szintén lakatlan területre, a várostól északnyugatra, 3 kilométerre zuhantak le.
A Nyíregyházi Vasútállomás bombázására emlékeztekFotók: Sipeki Péter
– A három támadó hullám 5-5 perces időközönként követte egymást. Az egész támadás mindössze 15 percig tartott, a pályaudvar és a laktanya 600, a mozdonyfordító és a fűtőház 100, a város többi része mintegy 30 bombát kapott, 366 bomba pedig célját tévesztve lakatlan területre hullott. A támadók 250 kilogrammos romboló bombákat dobtak a városra – hangzott el a történész beszédében.
– A bombázásnak 80 halottja volt: 37 férfi, 29 nő és 14 gyermek. Súlyosan megsebesült 6 férfi, 3 nő és 1 gyermek, könnyebben sérült 28 férfi, 19 nő és 16 gyermek. Teljesen leégett három emeletes épület, súlyosan megrongálódott 163 földszintes és 7 emeletes épület, könnyebben rongálódott 186 földszintes és 1 emeletes épület. Ekkor pusztult el az állomással szemben álló Szabolcs szálló is.
– Súlyos károkat szenvedtek a szintén az állomással szemben lévő Lehel, Damjanich, Vécsey, Arany János, Kiss Ernő és az ezeket keresztező Árpád, Toldi, Deák Ferenc, Jósa András, Madách utcák, valamit lakóházaik. Hajléktalanná vált 262 család, mintegy 1000 ember. A bombázás után azonnal működésbe lépett a város lakáskiutaló hivatala és a segélyező szervezet. Este már meleg ételt kaptak a rászorulók. Szinte azonnal szükséglakásban helyeztek el 227 családot 908 családtaggal. A megrongált házakat, a bomba sújtotta területeket a városi rendőrkapitány lezáratta, s rendőri, honvédségi és LÉGO segédszolgálatos járőrökkel őriztette. A támadás által okozott anyagi kárt 74 és fél millió pengőre becsülték, ebből a közvagyont ért kár 60 millió pengő volt. Az eddig csak újságokból, híradókból ismert háború valósággá vált a város lakói számára – zárta a megemlékezést Holmár Zoltán.
