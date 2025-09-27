Szorgalom, hit és derű – így lett Telepóczkiné Farkas Márta Nyíregyháza díszpolgára

Telepóczkiné Farkas Márta életútját végigkövetve egy különleges személyiség, egy sokoldalú ember képe rajzolódik ki előttünk, akinek familiáris gyökerei meghatározzák egyéniségét. Szorgalma, hite, derűs életfelfogása vitte előre, őszintesége, finom modora kifizetődő volt a magánéletében és szakmai pályafutása során egyaránt.

Nyíregyháza díszpolgára: Telepóczkiné Farkas Márta

Fotó: Szarka Lajos

Nyíregyháza díszpolgárával beszélgettünk

Telepóczkiné Farkas Márta Nyíregyházán született, de gyerekkora Nagykállóhoz köti. Édesapja, néhai Farkas Miklós (1952–1978) a nagykállói református gyülekezet lelkészeként szolgált. Két testvérével, legkisebb leánygyerekként Márta a régi parókia falai között nevelkedett, mint mondta:

„Egy lelkészgyereknek az egész gyülekezet a családja.”

Így mindig talált maga előtt mintát, útmutatást és bátorítást. Széles perspektívából láthatta a világot azáltal, hogy rengeteg emberrel volt körülvéve, s ez gazdagította világlátását, emberismeretét. Gyermekkorát a református közösség szellemiségében töltötte, ahol nemcsak a hit alapjait ismerte meg, hanem azt is, mit jelent felelősséggel tartozni másokért. Az itt szerzett tapasztalatai később is átszőtték mindennapjait: döntéseiben, kapcsolataiban, munkájában érződött mindaz, amit a szüleitől gyerekkorában kapott.

– Mind mosolyogtak, mind örültek, ha láttak engem. Nagyon jól éreztem magam közöttük, mert olyan őszinték voltak, olyan tiszták és tisztelettudóak

– beszélt az akkori gyülekezetről Márta néni. Majd így folytatta: – Már egészen fiatalon láttam, hogy a magyar gazdálkodó parasztemberek a társadalom fontos bázisát jelentik, hiszen volt egy velük született intelligenciájuk, ismerték a természetet, szerették a földet és dolgosak voltak. Akkor láttam először nagyon keserű arcokat, amikor a téeszbe bekényszerítették őket, nehéz korszakot éltünk át mindannyian, a magyar parasztság súlyos fájdalmakat vészelt át... – emlékezett vissza Telepóczkiné Farkas Márta, aki bizony sokszor emlegette, hogy féltő gondoskodásban, szellemi táplálékban bőven volt része akkoriban, de soha nem felejtette el a vele szembejövő nehézségeket sem.