Szorgalom, hit és derű – így lett Telepóczkiné Farkas Márta Nyíregyháza díszpolgára
Kötelék ember és közösség között, a megbecsülés legmagasabb kifejezése: ez a díszpolgári cím. Azé lesz, aki munkájával, életútjával és személyes példamutatásával maradandó értéket képvisel. Ezek a gondolatok forogtak a fejemben, amikor Nyíregyháza új díszpolgárával, Telepóczkiné Farkas Mártával beszélgettem. Szerkesztőségünkben hagyomány, hogy évről évre bemutatjuk olvasóinknak e cím birtokosát.
Telepóczkiné Farkas Márta életútját végigkövetve egy különleges személyiség, egy sokoldalú ember képe rajzolódik ki előttünk, akinek familiáris gyökerei meghatározzák egyéniségét. Szorgalma, hite, derűs életfelfogása vitte előre, őszintesége, finom modora kifizetődő volt a magánéletében és szakmai pályafutása során egyaránt.
Nyíregyháza díszpolgárával beszélgettünk
Telepóczkiné Farkas Márta Nyíregyházán született, de gyerekkora Nagykállóhoz köti. Édesapja, néhai Farkas Miklós (1952–1978) a nagykállói református gyülekezet lelkészeként szolgált. Két testvérével, legkisebb leánygyerekként Márta a régi parókia falai között nevelkedett, mint mondta:
„Egy lelkészgyereknek az egész gyülekezet a családja.”
Így mindig talált maga előtt mintát, útmutatást és bátorítást. Széles perspektívából láthatta a világot azáltal, hogy rengeteg emberrel volt körülvéve, s ez gazdagította világlátását, emberismeretét. Gyermekkorát a református közösség szellemiségében töltötte, ahol nemcsak a hit alapjait ismerte meg, hanem azt is, mit jelent felelősséggel tartozni másokért. Az itt szerzett tapasztalatai később is átszőtték mindennapjait: döntéseiben, kapcsolataiban, munkájában érződött mindaz, amit a szüleitől gyerekkorában kapott.
– Mind mosolyogtak, mind örültek, ha láttak engem. Nagyon jól éreztem magam közöttük, mert olyan őszinték voltak, olyan tiszták és tisztelettudóak
– beszélt az akkori gyülekezetről Márta néni. Majd így folytatta: – Már egészen fiatalon láttam, hogy a magyar gazdálkodó parasztemberek a társadalom fontos bázisát jelentik, hiszen volt egy velük született intelligenciájuk, ismerték a természetet, szerették a földet és dolgosak voltak. Akkor láttam először nagyon keserű arcokat, amikor a téeszbe bekényszerítették őket, nehéz korszakot éltünk át mindannyian, a magyar parasztság súlyos fájdalmakat vészelt át... – emlékezett vissza Telepóczkiné Farkas Márta, aki bizony sokszor emlegette, hogy féltő gondoskodásban, szellemi táplálékban bőven volt része akkoriban, de soha nem felejtette el a vele szembejövő nehézségeket sem.
Gyerekkorától rajongott a művészettörténetért
Rajongott a művészettörténetért, álma volt egy galéria tele festményekkel, azonban 1967-ben, a gimnáziumi évek után másfelé vette az irányt. Deklasszált volt, mint akkoriban sokan mások, nem mehetett egyetemre.
Bár a képességei megvoltak hozzá, hogy a teológiával próbálkozzon, azonban nem akart újabb falakba ütközni. Jól rajzolt, így ezt a képességét kamatoztatta.
Később az építészmérnöki pályáján gyakran fel-felbukkant a művészettörténet, hiszen a különböző művészeti-építészeti stílusjegyek ismerete, a szépérzék, az arányérzék elengedhetetlen egy építészmérnök munkájában; ilyenformán megtalálta az örömét a tervezőirodán: a NYÍRTERV-nél kezdett el dolgozni.
Mindig ott motoszkált bennem a tanulás vágya. Igaz, nem volt egyszerű két kisgyermek mellett konzultációkra járni, mégis eltökéltem, hogy jelentkezem a Debreceni Egyetem építészmérnöki szakára, és sikerrel el is végeztem.
– Emlékszem, Nyíregyházán, a Bocskai utcán laktunk, egyik délután siettem haza az egyetemről, már a házunk előtt álltam, amikor a kislányom kikiabált az ablakon: „Képzeld, anya, apa tud főzni. Virslit főzött nekünk.” A vicces jelenetet sokáig emlegettük a családban. Tudniillik a férjem is építész, sokáig együtt is dolgoztunk; a gyerekeink beleszülettek abba, hogy a szüleik folyton elfoglaltak voltak, éjszaka 11 óra után is ott álltunk a férjemmel a tervezőasztal felett – idézte fel Telepóczkiné Farkas Márta.
Hozzátette: az építészmérnöki szakma óriási fejlődésen ment keresztül, amivel tartaniuk kellett a tempót, ezért tanultak folyamatosan. Ő maga dolgozott fejlesztőmérnökként, tagja volt az Építész Kamarának, tanított műszaki középiskolában és a Nyíregyházi Egyetem jogelődjében is.
Ha körülnézünk Nyíregyházán és tágabb kitekintésben a vármegyében, számos épülethez van kötődése. Tervezőmunkája során a házgyári épületeken (panelokból épített épületek) kívül lakóépületek, társasházak, középületek (iskolák, óvodák, orvosi rendelők) és ipari létesítmények tervezésében is részt vett.
A bűvös tizenhármas szám
Tizenhárom évet töltöttem a NYÍRTERV-nél, nem azért mentem el a cégtől, mert nem éreztem magam jól, vagy mert túl sok volt a munka. Annyi férfi mérnök között akkoriban egy nőnek, egy családanyának magasabb karriert befutni nem volt könnyű, nem is volt jellemző a szakmában. A ’70-es évek vége, a ’80-as évek eleje, amiről beszélek, s akkor úgy éreztem, hogy sorba lehet állni, de mikor fogok én sorra kerülni, mikor fogok karriert építeni, mint tervező.
– A Kelet-magyarországi Közmű és Mélyépítő Vállalat (KEMÉV) akkori igazgatója, Kerekes Imre szeretett volna egy tervezőcsoportot beindítani. Fogtam magam és közöltem a férjemmel, hogy át fogok menni hozzájuk, bejelentkezem. Így is lett. Nemhogy csak én mentem, de a férjem is jött velem. Újabb 13 évig dolgoztam egy nagy, a szektorban meghatározó cégnél; a vállalat mélyépítési munkákban vett részt, különböző infrastrukturális projektekben, például közműhálózatok kiépítésében, s nem utolsósorban az ipari és lakóépületek tervezésében, kivitelezésében vállalt szerepet – mesélt munkájáról a nyugalmazott építészmérnök, aki akkoriban közvetlen munkatársaival úgynevezett társadalmi munkában tervezték meg a Fészek utcai sorházakat, összesen 94 család juthatott méltó otthonhoz.
Szembeszállt a sztereotípiákkal
– Volt egy régi vicc, valahogy így hangzott: „Egy vödör homok, egy vödör mész, a kőművesnek nem kell ész…
– ezzel mi soha nem értettünk egyet! A valóság sokkal összetettebb képet mutatott: 30–40 évvel ezelőtt is szükség volt jól képzett szakmunkásemberekre. Az építéstechnológiában megjelentek a különféle adalékanyagok, a fagyálló beton, pontosan meghatározták a száradás ütemét, vagy hogy bizonyos festékeket hogyan és miként alkalmazzunk a munkafázisok során. A vegyi anyagok használata rendkívül precíz méréseket és szigorú technológiai utasításokat igényelt, így a munkám már nem csak a hagyományos tervezői ismeretekre terjedt ki, hanem a kémiai ismeretekre is szükség volt. S engem bíztak meg azzal, hogy adjam át ezt a tudást másoknak is.
– Az építőipar minden szintjén tanulni kellett, a főépítésvezetőtől a szakmunkásig mindenki tanult.
Élveztem a tanítást; öröm volt látni, ahogy a tudást elsajátítják mások és mindenki fejlődik. S visszatérve a sztereotípiákhoz, én mindig fontosnak tartottam, hogy tisztelettel forduljak a szakmunkások felé, szerintem sokakat fel lehetett emelni egy magasabb szintre, s képesek voltak változni, ha tisztelettel követelték meg tőlük a tudást, a precizitást.
– Egyik kedves emlékem a debreceni posta üdülőjéhez kapcsolódik, ahol az építési munkafolyamatot oktatófilmben örökítettük meg. Kéry Péter operatőrrel is együtt dolgoztunk ezeken a filmeken – így a tanítás élménye kézzelfoghatóvá vált számomra– mesélte emlékeit Nyíregyháza díszpolgára, aki rövid ideig az akkori Kelet-Magyarország napilap építész kiadványához is kötődött, riportokat írt bele.
Hitoktató, és repülőmérnök gyerekek
Nem egyedüli volt a családban, akit a sajtós-kommunikációs munka szele megérintett. Lánya, Márta, tanító-kommunikáció szakon végzett Debrecenben, sokáig a Tiszántúli Református Egyházkerületnél dolgozott, a korábbi püspök, Bölcskei Gusztáv mellett sajtósként. Majd a fővárosba költözött, ott él családjával, hitoktatóként tanít egy XVIII. kerületi iskolában.
A fiúgyerek, Zoltán, vitte tovább szülei mérnöki vonalát, repülőmérnök lett. – Az egykori MALÉV-nél – annak fénykorában – 10 évet húzott le a hajtóművek specialistájaként. A cég megszűnése után Olaszországba költözött családjával, ahol újabb 7 termékeny szakmai év várt rá. Végül Debrecenben telepedett le, a Debreceni Egyetem Műszaki Karán oktat jelenleg – mesélt családjáról a büszke nagymama.
Egy város szellemi motorja az ott élő értelmiség
Nyíregyháza díszpolgáráról kevesen tudják, hogy alapítótagja a Humán-Net Alapítványnak, amely a kezdetekkor a Nyíregyházáról elszármazott és a városban élő értelmiségieket fogta össze. Az alapítók úgy vélték, és azt gondolják ma is, hogy az értelmiség közös tudása és tapasztalata hozzájárul Nyíregyháza fejlődéséhez, gazdasági és kulturális megerősödéséhez. Ezene kívül Márta néni 2012 óta tagja a város Idősügyi Tanácsának is, 2020-tól annak titkára. Szívvel-lélekkel végezi ezt a munkát, sok idős emberrel tartja a kapcsolatot.
– Milyennek látja a városban élő időseket? – tettük fel a kérdést kíváncsian.
– Fiatalosnak látom őket. Miért? Mert ezt érzékeltetik velem, például amikor Ki Mit Tud?-on mérettetik meg magukat, vagy aktívan sportolnak a Mozdulj, Nyíregyháza! programjain. Vagy, amikor csodaszép terítőket hímeznek, festményeket, gobelint készítenek, melyekből kiállítást szervezünk nekik. Vagy, amikor szívesen írnak a Meséld el nekem! című kiadványban, melyben Nyíregyházára vonatkozó történeteiket mesélik el. Sorolhatnám tovább, mennyi mindennel kapcsolódnak be a város vérkeringésébe, igen hosszú lenne a felsorolás.
Ugyanakkor látjuk köztük azokat is, akik az idősotthonokban magányosodnak el. Hiszen az urbanizáció hatására ma már nem élnek szorosan együtt a generációk, sőt, a gyerekek távol élnek a szüleiktől. Mi lehetünk a közösség számukra, a támaszuk ezeknek az embereknek, hogy ne érezzék magukat fölöslegesnek, ne a csend uralkodjon körülöttük, hanem az élet – tette hozzá Márta néni, akitől megkérdeztük, mi a kedvenc hobbija. S mivel kertes házban él, adott volt a válasz: a kertészkedés, a befőzés. Egy másik fontos, inkább szellemi tevékenyége pedig a kutatás.
Megírtam a családunk történetét, a Rendhagyó családfa és családtörténet című kötet 2017-ben magánkiadásban jelent meg, az 1700-as évektől hét generációra visszamenőleg tárja fel a családfánkat. Úgy gondolom, hogy azon túl, hogy a családfakutatás erősíti a családi és a kulturális identitásunkat, a saját családja történetén keresztül közelebb kerülhet az ember a történelemhez.
– A kötettel a nagykállóiaknak is szerettem volna visszaadni valamit abból a sok szeretetből, amit a gyerekkoromban kaptam tőlük. A helyiek e könyvet elkezdték olvasni. A Farkas, a Benedek, a Vonza, a Szondy családok is élénken érdeklődtek utána, hiszen róluk is találni feljegyzést benne bőven. A kötetből származó bevételt a Nagykállói Református Egyházközség javára ajánlottam fel, mert fájt a szívem az egykori, már-már düledező parókia miatt.
– Mit jelent Önnek a díszpolgári cím? – hangzott el az újabb kérdés.
– Rendkívüli meghatottsággal fogadtam, s eszembe jutott néhány korábbi díszpolgár. Egyikük, aki már nincs közöttünk, dr. Adorján Gusztáv, a kórház egykori főigazgatója, a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoka volt. Aztán előjött az emlékeimben Balczó András világbajnok, olimpikon. S aki szintén rendkívül közel áll a szívemhez: Szabó Dénes, Kossuth-díjas karnagy. Nos, ők nekem a „lelki testvéreim”, mindannyian református/evangélikus papi családból származnak, és mindannyiójuknak a karrierjében benne volt a deklasszáltság.
Rájuk gondoltam, amikor megkaptam a díszpolgári címet, mert az jutott eszembe, hogy ahogyan ők megélték az életüket, a pályájukat, abban is jelen volt a hit, a remény és a szeretet. Egyikük sem volt törtető, mindegyikük tette a dolgát. Hittel, reménységgel és szeretettel. Áradt belőlük a derű, a ragyogás, a harmónia.
S amikor megtudtam, hogy a díszpolgári címet az idén én vehetem át, az a gondolat villant fel bennem: milyen jó, hogy rólam is észrevették ugyanezt... Ez tett engem olyan felettébb meghatottá az ünnepségen.
Az emberek folyton keresik, mi a siker titka. Úgy gondolom nem más, mint valami nagyon mély belső adottság, ami képessé tesz bennünket a hitre, a reményre és a szeretetre
– zárta a beszélgetést Telepóczkiné Farkas Márta.
