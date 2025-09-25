Nyíregyháza népszerű volt a nagybányai gesztenyefesztiválon is

Ismét benépesült Nagybánya belvárosa: harmincadik alkalommal rendezték meg a már hagyományosnak számító gesztenyefesztivált három napon keresztül. A testvérváros rendezvényén Nyíregyháza képviseletében megjelent dr. Podlovics Roland alpolgármester, aki részt vett a nagybányai városi közgyűlés ünnepi ülésén is. A gesztenyefesztivál az óvárosban koncertekkel, kulturális bemutatókkal, kézműves vásárral és gasztronómiai különlegességekkel várta a látogatókat. A forgatagot a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. standja is színesítette, ahol a vendégek nemcsak a szabolcs-szatmár-beregi vármegyeszékhely turisztikai attrakcióival – köztük az Európa-hírű állatparkkal, az ötcsillagos minősítésű fürdőkkel és a színes időtöltéseket kínáló, gasztronómiai bemutatókkal is váró múzeumfaluval – ismerkedhettek meg, hanem megkóstolhatták az eredetvédett pálinkákat is.

Nyíregyháza standja Nagybányán

Fotó: TDM



Nyíregyháza vendégforgalmának növelése a cél

A jubileumi fesztivál kiváló alkalmat teremtett arra, hogy Nyíregyháza és térsége szépségeit, sokszínű programjait és gasztronómiáját azok a nagybányaiak is felfedezzék, akik eddig még nem jártak a városban.



– Bízunk benne, hogy mindez hozzájárul Nyíregyháza vendégforgalmának további növekedéséhez, hiszen városunk rendkívül népszerű a romániai lakosok körében – adott hangot reményének Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője.