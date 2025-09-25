szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

12°
+20
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közkedvelt stand

1 órája

Nyíregyháza népszerű volt a nagybányai gesztenyefesztiválon is

Címkék#Nyíregyháza#nagybányai gesztenyefesztivál#Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft

A gesztenyét ünnepelték Nagybányán. Az eseményen Nyíregyháza is bemutatkozott.

Szon.hu
Nyíregyháza népszerű volt a nagybányai gesztenyefesztiválon is

Ismét benépesült Nagybánya belvárosa: harmincadik alkalommal rendezték meg a már hagyományosnak számító gesztenyefesztivált három napon keresztül. A testvérváros rendezvényén Nyíregyháza képviseletében megjelent dr. Podlovics Roland alpolgármester, aki részt vett a nagybányai városi közgyűlés ünnepi ülésén is. A gesztenyefesztivál az óvárosban koncertekkel, kulturális bemutatókkal, kézműves vásárral és gasztronómiai különlegességekkel várta a látogatókat. A forgatagot a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. standja is színesítette, ahol a vendégek nemcsak a szabolcs-szatmár-beregi vármegyeszékhely turisztikai attrakcióival – köztük az Európa-hírű állatparkkal, az ötcsillagos minősítésű fürdőkkel és a színes időtöltéseket kínáló, gasztronómiai bemutatókkal is váró múzeumfaluval – ismerkedhettek meg, hanem megkóstolhatták az eredetvédett pálinkákat is.

Nyíregyháza Nagybánya stand
Nyíregyháza standja Nagybányán
Fotó: TDM


Nyíregyháza vendégforgalmának növelése a cél

A jubileumi fesztivál kiváló alkalmat teremtett arra, hogy Nyíregyháza és térsége szépségeit, sokszínű programjait és gasztronómiáját azok a nagybányaiak is felfedezzék, akik eddig még nem jártak a városban. 


– Bízunk benne, hogy mindez hozzájárul Nyíregyháza vendégforgalmának további növekedéséhez, hiszen városunk rendkívül népszerű a romániai lakosok körében – adott hangot reményének Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu