Nyíregyháza

3 órája

Nyíregyháza reggel és este... Keresd a különbséget!

Címkék#Nyíregyháza#Jósavàrosban#reggel

Egy hölgy a Nyíregyen Hallottamban osztotta meg a két igen beszédes fotót. Sajnos igencsak jellemző, hogy a nyíregyházi közterületeket eldobált szemét rondítja.

Nagy Zoltán
Nyíregyháza reggel és este... Keresd a különbséget!

Forrás: Nyíregyen Hallottam

Az Arany János hátánál a parkba is ugyan ez van sokszor vegyítve emberi, és állati ürülékel az ablakok alá járnak vizelni meg az átjáróba - tette hozzá valaki.

Jósavàrosban dettó ugyan ez a helyzet - fűzte hozzá valaki.

 

