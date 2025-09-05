Nyíregyháza
3 órája
Nyíregyháza reggel és este... Keresd a különbséget!
Egy hölgy a Nyíregyen Hallottamban osztotta meg a két igen beszédes fotót. Sajnos igencsak jellemző, hogy a nyíregyházi közterületeket eldobált szemét rondítja.
Forrás: Nyíregyen Hallottam
Az Arany János hátánál a parkba is ugyan ez van sokszor vegyítve emberi, és állati ürülékel az ablakok alá járnak vizelni meg az átjáróba - tette hozzá valaki.
Jósavàrosban dettó ugyan ez a helyzet - fűzte hozzá valaki.
