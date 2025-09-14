Nyíregyháza ismét a TOP10-ben: a turisták imádják a várost!

A belföldi nyaralók körében az idén is Siófok bizonyult a legnépszerűbb nyári úti célnak a Szallas.hu adatai szerint, tehát 2025-ben sem történt trónfosztás. A toplista második helyére Budapest, a harmadikra Eger került. A Balaton térsége a foglalások harmadát adta, megelőzve Észak-Magyarországot és a Dél-Alföldet. A nyár csúcsidőszaka - trendszerűen - augusztus volt, amely a foglalások több mint 40 százalékát hozta. A SZÉP-kártya használata a főszezonban is jelentős volt. A Szallas.hu idei nyári foglalási adatai alapján Siófok, Budapest és Eger bizonyultak a legnépszerűbb hazai úti célnak a belföldi utazók körében. A top 10-es listára felkerült még Balatonfüred, Gyula, Hajdúszoboszló, Szeged, Hévíz, Pécs és Nyíregyháza is.

Nyíregyháza továbbra is masszív tagja a hazai turisztikai élmezőnynek

Fotó: Sipeki Péter



Nyíregyháza attrakciói közkedveltek

– Örömmel tölt el bennünket, hogy Nyíregyháza őrzi előkelő pozícióját. Mindez egy hosszabb folyamat eredménye, egy tudatos, egymásra épülő fejlesztéssorozat beérett gyümölcse – kezdte reagálását érdeklődésünkre Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője, aki tavaly a hazai turizmus legmagasabb állami kitüntetését, a Kőrösi Csoma Sándor-díjat vehette át. – Az utóbbi időben több olyan beruházás jött létre Nyíregyházán, ami kedvezően hatott a turizmusra. Az attrakciók száma is gyarapodott.

Tavaly megnyílt az előtte is méltán közkedvelt Nyíregyházi Állatpark egyedülálló újdonsága, a Jégvilág, megszületett a két jegesmedvebocs, mindezek hozzájárultak a látogatószám növekedéséhez.

– Természetesen a fejlesztések mellett szükség van egy összehangolt marketing-tevékenységre is azért, hogy minél többen tudjanak ezekről a szenzációkról az országban és a határainkon túl is – tette hozzá a szakember.

A foglalások harmadát SZÉP-kártyával fizették ki

– Tízből nyolc nyári, belföldi szállásfoglalás 170 ezer forint alatti kategóriába esett – magyarázta Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője. – Még részletesebben: a foglalások közel fele 70 ezer forint alatti értékű volt, és a 70–170 ezer forintos kategória adta a második legnagyobb szeletet.

A sajtószóvivő azt is hozzátette, hogy az ennél magasabb kosárérték jóval ritkábban fordult elő: a 170–270 ezer forint közötti foglalások aránya 12 százalék volt, míg a 270–370 ezer forintos sáv 4 százalékot tett ki. A 370 ezer forint feletti foglalások aránya 3 százalék körül alakult. A nyári, belföldi foglalásokhoz kapcsolódó online fizetések összértékének 27 százalékát SZÉP-kártyával fizették a Szallas.hu oldalon.

A foglalások 44 százalékát párok adták, míg 35 százaléknál gyermek is volt a vendégek között. A párok körében a foglalások harmadával a hotelek voltak a legnépszerűbbek, míg a gyermekes foglalások közel 40 százaléka apartmanba szólt a nyáron. A párok körében egyezik a legkeresettebb települések élmezőnye az összesített eredményekkel, a gyerekeseknél viszont Siófokot Gyula, majd Hajdúszoboszló követte. Míg a párok közel 60 százaléka legfeljebb 70 ezer forintot fizetett a szállásért, a családok nagyobb része 70-170 ezer forint között költött rá.