szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

18°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A tények önmagukért beszélnek

2 órája

Nyíregyháza ismét a TOP10-ben: a turisták imádják a várost!

Címkék#Nyíregyháza#Nyíregyházi Állatpark#Szallas hu

Közzétették a friss toplistát. Nyíregyháza továbbra is előkelő pozíciót tölt be Magyarország turisztikai térképén, mindez egy tudatos fejlesztéssorozat eredménye.

L. Tóth Lajos
Nyíregyháza ismét a TOP10-ben: a turisták imádják a várost!

A belföldi nyaralók körében az idén is Siófok bizonyult a legnépszerűbb nyári úti célnak a Szallas.hu adatai szerint, tehát 2025-ben sem történt trónfosztás. A toplista második helyére Budapest, a harmadikra Eger került. A Balaton térsége a foglalások harmadát adta, megelőzve Észak-Magyarországot és a Dél-Alföldet. A nyár csúcsidőszaka - trendszerűen - augusztus volt, amely a foglalások több mint 40 százalékát hozta. A SZÉP-kártya használata a főszezonban is jelentős volt. A Szallas.hu idei nyári foglalási adatai alapján Siófok, Budapest és Eger bizonyultak a legnépszerűbb hazai úti célnak a belföldi utazók körében. A top 10-es listára felkerült még Balatonfüred, Gyula, Hajdúszoboszló, Szeged, Hévíz, Pécs és Nyíregyháza is. 

Nyíregyháza Sóstó Zoo
Nyíregyháza továbbra is masszív tagja a hazai turisztikai élmezőnynek
Fotó: Sipeki Péter


Nyíregyháza attrakciói közkedveltek

– Örömmel tölt el bennünket, hogy Nyíregyháza őrzi előkelő pozícióját. Mindez egy hosszabb folyamat eredménye, egy tudatos, egymásra épülő fejlesztéssorozat beérett gyümölcse – kezdte reagálását érdeklődésünkre Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője, aki tavaly a hazai turizmus legmagasabb állami kitüntetését, a Kőrösi Csoma Sándor-díjat vehette át. – Az utóbbi időben több olyan beruházás jött létre Nyíregyházán, ami kedvezően hatott a turizmusra. Az attrakciók száma is gyarapodott. 

Tavaly megnyílt az előtte is méltán közkedvelt Nyíregyházi Állatpark egyedülálló újdonsága, a Jégvilág, megszületett a két jegesmedvebocs, mindezek hozzájárultak a látogatószám növekedéséhez. 

– Természetesen a fejlesztések mellett szükség van egy összehangolt marketing-tevékenységre is azért, hogy minél többen tudjanak ezekről a szenzációkról az országban és a határainkon túl is – tette hozzá a szakember.  

A foglalások harmadát SZÉP-kártyával fizették ki

– Tízből nyolc nyári, belföldi szállásfoglalás 170 ezer forint alatti kategóriába esett – magyarázta Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője. – Még részletesebben: a foglalások közel fele 70 ezer forint alatti értékű volt, és a 70–170 ezer forintos kategória adta a második legnagyobb szeletet. 

A sajtószóvivő azt is hozzátette, hogy az ennél magasabb kosárérték jóval ritkábban fordult elő: a 170–270 ezer forint közötti foglalások aránya 12 százalék volt, míg a 270–370 ezer forintos sáv 4 százalékot tett ki. A 370 ezer forint feletti foglalások aránya 3 százalék körül alakult. A nyári, belföldi foglalásokhoz kapcsolódó online fizetések összértékének 27 százalékát SZÉP-kártyával fizették a Szallas.hu oldalon.

A foglalások 44 százalékát párok adták, míg 35 százaléknál gyermek is volt a vendégek között. A párok körében a foglalások harmadával a hotelek voltak a legnépszerűbbek, míg a gyermekes foglalások közel 40 százaléka apartmanba szólt a nyáron. A párok körében egyezik a legkeresettebb települések élmezőnye az összesített eredményekkel, a gyerekeseknél viszont Siófokot Gyula, majd Hajdúszoboszló követte. Míg a párok közel 60 százaléka legfeljebb 70 ezer forintot fizetett a szállásért, a családok nagyobb része 70-170 ezer forint között költött rá. 

A legkedveltebb hazai úti célok a belföldi utazók körében idén nyáron a Szallas.hu foglalási számai alapján

  • Siófok
  • Budapest
  • Eger
  • Balatonfüred
  • Gyula
  • Hajdúszoboszló
  • Szeged
  • Hévíz
  • Pécs
  • Nyíregyháza
    Népszerű hazai turisztikai attrakciók 2025 nyarán a magyar vendégek körében a Szallas.hu Programok Csapata szerint
  • Plázs – Siófok
  • Hungarospa Hajdúszoboszló
  • Gyulai várfürdő
  • Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda – Budapest
  • Egri vár
  • Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő
  • Zalakarosi Fürdő
  • Nyíregyházi Állatpark – Sóstó Zoo
  • Festetics-kastély
  • Szigligeti vár

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu