1 órája
Nyíregyházán bebizonyítják, az időutazás nem lehetetlen
Nézze meg, milyen volt Nyíregyháza belvárosa, amikor még nem volt Takarékpalota. A turizmus világnapja alkalmából lehetséges az időutazás.
Időutazás abba a korba, amikor még nem ált Nyíregyháza belvárosában a Takarékpalota
Fotó: Nyíregyháza TDM
...amikor még nem állt a Kossuth szobor és a Takarékpalota, viszont zöldség- és gyümölcsárusoktól volt hangos a tér, tejet, vajat, tojást kínáltak a kofák és a városháza előtt gördült be a kisvonat. Repülj vissza az 1900-as évek elejére és less be Nyíregyháza múltjába – szól a meghívás Visit Nyíregyháza és Tourinform Sóstógyógyfürdő eseményére, mert kiderül, hogy az időutazás nem lehetetlen!
A turizmus világnapja alkalmából ismét egy virtuális időutazásra hívnak mindenkit, aki szeretné megismerni Nyíregyháza történelmének egy szeletét és szívesen megnézne egy 3 perces múltidéző VR filmet, amivel lehetővé válik az időutazás. Találkozó szeptember 26-án, pénteken 14 óra 30 perckor Nyíregyházán a Kossuth szobornál. A részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött! Jelentkezés: [email protected]
A fagy ugyan megtizedelte a termést, de a jótékonykodás nem maradhat el
Vajon mi történhetett? Rendőrségi helikopter körözött Nagyecsed felett, a városban öt rendőrautót is láttak