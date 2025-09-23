szeptember 23., kedd

Nyíregyházán bebizonyítják, az időutazás nem lehetetlen

Nézze meg, milyen volt Nyíregyháza belvárosa, amikor még nem volt Takarékpalota. A turizmus világnapja alkalmából lehetséges az időutazás.

Munkatársunktól
Időutazás abba a korba, amikor még nem ált Nyíregyháza belvárosában a Takarékpalota

Fotó: Nyíregyháza TDM

...amikor még nem állt a Kossuth szobor és a Takarékpalota, viszont zöldség- és gyümölcsárusoktól volt hangos a tér, tejet, vajat, tojást kínáltak a kofák és a városháza előtt gördült be a kisvonat. Repülj vissza az 1900-as évek elejére és less be Nyíregyháza múltjába – szól a meghívás Visit Nyíregyháza és Tourinform Sóstógyógyfürdő eseményére, mert kiderül, hogy az időutazás nem lehetetlen! 

Időutazás a múltba, nézze meg milyen volt Nyíregyháza egykor
Időutazás a múltba, nézze meg, milyen volt Nyíregyháza egykor
Fotó: Nyíregyháza TDM

A turizmus világnapja alkalmából ismét egy virtuális időutazásra hívnak mindenkit, aki szeretné megismerni Nyíregyháza történelmének egy szeletét és szívesen megnézne egy 3 perces múltidéző VR filmet, amivel lehetővé válik az időutazás. Találkozó szeptember 26-án, pénteken 14 óra 30 perckor Nyíregyházán a Kossuth szobornál. A részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött! Jelentkezés: [email protected]

 

