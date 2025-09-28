szeptember 28., vasárnap

Bubu háreme

1 órája

Ez ám az élet! Nyíregyházáról Brazíliába költözött, s ott hölgykoszorú veszi körül

A 27 éves Bubu egy brazíliai állatkertbe költözött, ahol három hölgy is várta. A Nyíregyházi Állatpark legújabb videóból kitűnik: kiválóan érzi magát.

Munkatársunktól

Idén tavasszal Bubu, a Nyíregyházi Állatpark 27 éves nyugati síkvidéki gorillája új otthonra lelt Brazíliában, a Belo Horizonte-i Állatkertben. A SóstóZoo dolgozói a park Facebook-oldalán nyomon követik a mindennapjait és a napokban egy különleges videót is bemutattak, amit egy brazil kollégájuk készített a „hölgykoszorúban élő” főemlősről. 

A Nyíregyházi Állatpark síkvidéki gorillája, Bubu a látogatók nagy kedvence volt
Fotó: Állatpark 

A Nyíregyházi Állatpark gorillája elköltözött

Mint ahogy azt megírtuk, Bubu, a Nyíregyházi Állatpark gorillája az Európai Fajmegőrzési Tenyészprogram keretében költözött Dél-Amerikába, a Belo Horizonte Zoo 3 gorilla nőstényéhez. Bubut több hónapig tréningezték a szállítóládában, hogy komfortosan érezze magát és akár idegenektől is elfogadjon táplálékot az 1 napos út során. Az utazást közel fél évnyi papírmunka előzte meg, a fogadó állatkert állatorvosa pedig Nyíregyházára utazott a szállítás előtt, hogy megismerje Bubut és szokásait.

 

