1 órája
Ez ám az élet! Nyíregyházáról Brazíliába költözött, s ott hölgykoszorú veszi körül
A 27 éves Bubu egy brazíliai állatkertbe költözött, ahol három hölgy is várta. A Nyíregyházi Állatpark legújabb videóból kitűnik: kiválóan érzi magát.
Idén tavasszal Bubu, a Nyíregyházi Állatpark 27 éves nyugati síkvidéki gorillája új otthonra lelt Brazíliában, a Belo Horizonte-i Állatkertben. A SóstóZoo dolgozói a park Facebook-oldalán nyomon követik a mindennapjait és a napokban egy különleges videót is bemutattak, amit egy brazil kollégájuk készített a „hölgykoszorúban élő” főemlősről.
A Nyíregyházi Állatpark gorillája elköltözött
Mint ahogy azt megírtuk, Bubu, a Nyíregyházi Állatpark gorillája az Európai Fajmegőrzési Tenyészprogram keretében költözött Dél-Amerikába, a Belo Horizonte Zoo 3 gorilla nőstényéhez. Bubut több hónapig tréningezték a szállítóládában, hogy komfortosan érezze magát és akár idegenektől is elfogadjon táplálékot az 1 napos út során. Az utazást közel fél évnyi papírmunka előzte meg, a fogadó állatkert állatorvosa pedig Nyíregyházára utazott a szállítás előtt, hogy megismerje Bubut és szokásait.
Egészen Brazíliáig utazott a szerelem reményében (videóval!)
Szinte minden nap összecsapnak egymással az utakon, akár tragédia is lehet a vége
Ötven helyett közel 150-nel hajtott a kis szabolcsi faluban – erre az eredményre ne legyünk büszkék!