Váratlan szenzáció a Nyíregyházi Állatparkban! Kamerák előtt született meg a kis jövevény - mutatjuk! (videó)

Nagy örömmel osztották meg az állatapark dolgozói, hogy a szemük láttára jött a világra a kis sörényes hangyász. A Nyíregyházi Állatpark Viktória Házában már látható a két hetes kicsi, aki 180 napnyi vemhesség után született meg.

Szenzáció a Nyíregyházi Állatparkban

Fotó: Nyíregyházi Állatpark

Izgatottan nézték végig az állatpark munkatársai, ahogy a különleges külsejű állatbébi, a kis sörényes hangyász a világra jön. Szerencsére nemcsak ők láthatják ezt a meghitt és ritka pillanatot, hanem már az egész világ. A jelenleg 2 hetes apróság ideje nagy részét anyja hátán lovagolva tölti, így ha a felnőtt állat aktív- eszik vagy sétál a kifutóban- azonnal szembesül a kölyökkel, aki kicsinyített mása szüleinek. Ahogy az állatpark megírta, a Dél-Amerikában őshonos sörényes hangyász egyike a legkülönlegesebb külsejű állatoknak; törzsének alakja, hatalmas seprűszerű farka és hosszú koponyája igazán egyedivé teszi.

A fura külsőnek komoly funkciói vannak, hiszen minden egyes porcikájával a táplálkozáshoz (az államalkotó rovarok fogyasztásához) alkalmazkodott.

Megnyúlt állkapcsában nincsenek fogak, helyette hosszú, akár 60 cm-re kinyújtható nyelvével kapkodja el rendkívül gyorsan a termeszeket, néhány perc alatt akár több százat is. Nyelvét kis tüskék borítják, és az állat mintegy 60 centiméter mélyre tud behatolni vele egy hangyajáratba. Mellső lábain 5-5 ujja van. A második és a harmadik ujjon erős karmok nőttek, ezekkel védekezik, illetve ás ki hangyabolyokat vagy töri fel a betonkeménységű termeszvárakat. Karmait úgy védi, hogy járás közben a talpa alá hajlítja őket, és „csuklójára” támaszkodik. A speciális étrendhez nem csak rágó- és emésztőszervei módosultak, hanem anyagcseréjének sebessége és mozgása is. Gyomra például nem termel sósavat, a táplálék lebontásában az elfogyasztott hangyák testének hangyasavtartalma segíti.

A 2014 óta Nyíregyházán élő sörényeshangyász-tenyészpár (Myrmecophaga tridactyla), a 13 éves Manka és a 11 éves Marvin, dán állatkertekből érkezett, az Európai Fajmegőrzési Program keretében, hogy a park Viktória Házának (különleges és furcsa kollekció állatok gyűjteménye).

Táplálékuk — mivel a napi 30 ezer hangya és termesz nem biztosítható - a speciális hangyásztáp mellett darált marhahúsból, lisztkukacból és gyümölcspépből áll. Mivel színezete hasonló, mint az ivarérett állaté, anyja hátába „olvadva” kiváló rejtőszín neki a természetben a ragadozókkal szemben. Bár már most képes az önálló járásra, az anyján való utazást 6-8 hónapos koráig előnyben fogja részesíteni. Mivel ennek az emlősállatnak a legalacsonyabb a testhőmérséklete - csupán 32,7 Celsius-fok -, ezért az anyaállat nagy, legyezőszerű farkával takarja be kicsinyét alvás közben. Bár egy nap akár 15 órát is képes alvással tölteni, a szerencsésebb látogatók már anyjával együtt láthatják a Nyíregyházi Állatpark Viktória Házának belső kifutórendszerében.