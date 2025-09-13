szeptember 13., szombat

Annyira cuki!

1 órája

Meghitt pillanatok a Nyíregyházi Állatparkban – ettől neked is könny szökik a szemedbe

Címkék#Nyíregyházi Állatpark#tengerimalacféle#pampanyúl

Megható jelenetet kaptak lencsevégre a gondozók. Ezt kevesen tudhatták a Nyíregyházi Állatpark pampanyulairól.

Munkatársunktól

Számtalan kisebb-nagyobb élőlénynek ad otthont a Nyíregyházi Állatpark, mely megható fotót osztott meg szombaton a közösségi oldalán. Mint azt írják: a pampanyúl vagy nagy mara földünk második legnagyobb rágcsálója. Olyan, mintha egy nyulat kereszteztek volna egy őzzel, valójában azonban a tengerimalacfélék családjába tartozik. 

Pampanyúl szoptatja a kicsinyét a Nyíregyházi Állatparkban.
Nyíregyházi Állatpark: a pampanyúl vagy nagy mara 13 hetes korukig is szoptathatja a kicsinyeit.
Fotó: Nyíregyházi Állatpark / Docsa Gábor

Egy a Nyíregyházi Állatpark különleges lakói közül

A három hónap vemhességi idő után világra jött pampanyúl kölykök már 24 órával a születésük után már önállóan járnak, s bár ekkor még leginkább a rejtett kotorékban tartózkodtak, a különböző életkorú utódok már napsütéses időben előszeretettel tartózkodnak a felszín az Andok kalandok kifutórendszerében. Annak ellenére, hogy hamar elkezdenek fűfélékkel táplálkozni, a rágcsálóknál szokatlan módon, akár 13 hetes korukig szopnak. Ezt sikerült megörökíteniük a nyíregyházi állatkert dolgozóinak.

 

