Nyíregyházi Állatpark

6 órája

Ettől cukibbat ma biztos nem fogsz látni: átestek az első orvosi vizsgálaton a Nyíregyházi Állatpark két hetes kölykei (videó)

Címkék#Nyíregyházi Állatpark#vizsgálat#család

Átestek az első állatorvosi vizsgálaton az ázsiai kiskarmú vidra kölykök! A Nyíregyházi Állatpark mindig különleges pillanatokkal rukkol elő.

A Nyíregyházi Állatparkban mindig történik valami

Fotó: facebook/sostzoo

A vidra kölykök hat hetesek lettek, így elérkezett az ideje az első rutinvizsgálatnak. A Nyíregyházi Állatpark vezető állatorvosa végezte el a beavatkozást.

Nyíregyházi Állatpark
Az első orvosi vizsgálata a Nyíregyházi Állatpark vidra kölykeinek
Fotó: facebook.com/sostozoo

Nyíregyházi Állatpark vidra kölykei

A vidra kölykök egyedi azonosítót kaptak, valamint a szükséges oltásokat is beadták.

 A vizsgálat során kiderült az is, hogy a vidra család 4 nősténnyel és 1 hím kölyökkel gazdagodott! 

A 60 napnyi vemhesség után világra jött kölyköket a csapat közösen neveli és jelenleg a rejtett „gyerekszobában” élnek, de hamarosan, ahogy elkezdenek érdeklődni a külvilág iránt, kimerészkednek majd a kifutórendszerbe is - írta meg a közösségi oldalán a Nyíregyházi Állatpark. Az ázsiai kiskarmú vidra (Amblonyx cinereus) a legkisebb termetű vidrafaj. Megjelenésében és életmódjában is különbözik a Magyarországon őshonos és fokozottan védett Európai vidrától (Lutra lutra). Jóval kisebb testméretekkel rendelkezik(mindösszesen 3- 5 kg-os egy állat) és nagyobb testű rokonától eltérően nappal is aktív, s kevésbé vízhez kötött, mint a többi vidra faj. Délkelet-Ázsia sekély édes és sós vízrendszereiben él, ahol elsősorban halakkal, rákokkal és kagylókkal táplálkozik.

Nyíregyházi Állatpark
Mérlegen a vidra kölykök
Fotó: facebook.com/sostozoo

A törpevidra család nagyon összetartó. Nem csak a monogám szülőpár, de az idősebb utódok is részt vesznek a kicsik gondozásában. Így van ez a Nyíregyházi Állatparkban is. A tenyészpár mellett a tavaly született 3 kölyök is féltő gondoskodással vigyázza a csapat legújabb tagjait. Az utódok kb. 40 naposan nyitják ki a szemüket és 7-9 hetesen kezdenek ismerkedni a vízi közeggel. A vizsgálaton a testtömegüket is megmérték, fél kilogrammosak egyedenként a kicsik.

 

