Szenzációs pillanatot kaptak lencsevégre a Nyíregyházi Állatparkban (videó)

Európa egyik legnagyobb állatállományával rendelkező állatparkjának missziója, hogy Magyarország keleti régiójában világszínvonalon mutassa be a felnövekvő nemzedéknek a minket körülvevő ökológiai környezetet. A Nyíregyházi Állatpark különleges hangulatú tölgyerdőben látja vendégül az állatbarátokat már évtizedek óta.

A Nyíregyházi Állatpark különleges pillanata

Fotó: Nyíregyházi Állatpark

Nyíregyházi Állatpark jövevényei

Legutóbb arról számoltunk be, hogy egy különleges videót osztott meg Facebook oldalán a Nyíregyházi Állatpark a kulisszák mögül, amelyben ritkán látott pillanatokat mutatnak be. A felvételen egy különleges munkafolyamatot tekinthetünk meg. Aztán igen különleges állatokról számoltunk be. Koronásdarvak keltek ki harminc nap után a tojásokból. Az utódok színüket tekintve is jelentősen különböznek a felnőtt állatoktól, homokszínű tollazatuk pihés, fejükön még nincs tollkorona, amelyről a faj a nevét kapta – részletezte a Nyíregyházi Állatpark a közösségi oldalán. Az egy méter magas, aranyszínű fejdíszt viselő koronásdarvak talán a legimpozánsabb és leglátványosabb madarak a Nyíregyházi Állatparkban, nászuk idején vad táncot lejtenek és harsányan kiáltoznak. Arról is írtunk, hogy ritka jövevény született a Nyíregyházi Állatparkban: a legújabb lakó egy amerikai bölényborjú, aki mindössze egy hetes, de máris magabiztosan mozog anyja oldalán.

A borjú bika, és a gondozók szerint egészséges, szépen fejlődik.

A park közösségi oldala a fajjal kapcsolatos érdekességekre is felhívja a figyelmet. Az amerikai bölény Észak-Amerika legnagyobb testű szárazföldi emlőse. A bikák testsúlya akár az 1000 kg-ot is elérheti. Társas állatként egykor hatalmas, több tízezres csordákban vándorolt a kontinens prérijein. A 19. század végére azonban szinte kipusztították: a vadászat, a vasútépítések és az őslakos indiánok kiszorítása miatt számuk néhány száz példányra csökkent.