3 órája
Szenzációs pillanatot kaptak lencsevégre a Nyíregyházi Állatparkban (videó)
Az állatpark mindig újabb és újabb meglepetéssel, vagy éppen különleges pillanatokkal rukkol elő. A Nyíregyházi Állatpark lakóinak igazán jól telnek a napjai.
A Nyíregyházi Állatpark évente több százezer látogatót vonz
Fotó: sosoto.eu
Európa egyik legnagyobb állatállományával rendelkező állatparkjának missziója, hogy Magyarország keleti régiójában világszínvonalon mutassa be a felnövekvő nemzedéknek a minket körülvevő ökológiai környezetet. A Nyíregyházi Állatpark különleges hangulatú tölgyerdőben látja vendégül az állatbarátokat már évtizedek óta.
Nyíregyházi Állatpark jövevényei
Legutóbb arról számoltunk be, hogy egy különleges videót osztott meg Facebook oldalán a Nyíregyházi Állatpark a kulisszák mögül, amelyben ritkán látott pillanatokat mutatnak be. A felvételen egy különleges munkafolyamatot tekinthetünk meg. Aztán igen különleges állatokról számoltunk be. Koronásdarvak keltek ki harminc nap után a tojásokból. Az utódok színüket tekintve is jelentősen különböznek a felnőtt állatoktól, homokszínű tollazatuk pihés, fejükön még nincs tollkorona, amelyről a faj a nevét kapta – részletezte a Nyíregyházi Állatpark a közösségi oldalán. Az egy méter magas, aranyszínű fejdíszt viselő koronásdarvak talán a legimpozánsabb és leglátványosabb madarak a Nyíregyházi Állatparkban, nászuk idején vad táncot lejtenek és harsányan kiáltoznak. Arról is írtunk, hogy ritka jövevény született a Nyíregyházi Állatparkban: a legújabb lakó egy amerikai bölényborjú, aki mindössze egy hetes, de máris magabiztosan mozog anyja oldalán.
A borjú bika, és a gondozók szerint egészséges, szépen fejlődik.
A park közösségi oldala a fajjal kapcsolatos érdekességekre is felhívja a figyelmet. Az amerikai bölény Észak-Amerika legnagyobb testű szárazföldi emlőse. A bikák testsúlya akár az 1000 kg-ot is elérheti. Társas állatként egykor hatalmas, több tízezres csordákban vándorolt a kontinens prérijein. A 19. század végére azonban szinte kipusztították: a vadászat, a vasútépítések és az őslakos indiánok kiszorítása miatt számuk néhány száz példányra csökkent.
Megindító pillanat a Nyíregyházi Állatparkban – videón a legújabb jövevény
Most pedig azt csodálhatjuk meg, hogy milyen is egy igazi bivaly wellness. Az állatpark közösségi oldalára feltöltött videó alapján, igazán jól érzik magukat az ott élő állatok. Ahogy írták:
Különleges pillanatot kaptunk lencsevégre ma reggel. Tőkésréce „vendégmunkásaink" az iszapfürdőzés közben „arckezeléssel" kényeztették háziállat bemutatónk fekete bivalyát.
