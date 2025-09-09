Így néz ki a nyíregyházi belváros LEGO változata – le fog esni az állad!

Megkértük a mesterséges intelligenciát, hogy készítse el Nyíregyháza egyik varázslatos részletét LEGO elemekből felépítve – az eredmény pedig minden várakozásunkat felülmúlta. A vörös téglás Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház, a hangulatos padok és virágos lámpaoszlop mind LEGO kockákból állnak, mintha egy óriási dioráma elevenedett volna meg egy asztalon. A nyíregyházi belváros LEGO változata láttán leesik az állad!

Fotó: ChatGPT

A kép elképesztő részletességgel mutatja meg a belvárost: a templom tornyai hűen tükrözik az eredeti épületet. A tér burkolata és a virágágyások ugyan nem pont ott helyezkednek el, mint a valóságban, és hiányzik néhány apróság (többek között a szökőkút is), de mégis üdítő ilyen formában tekinteni rá. Még a sétáló emberek is apró LEGO figurák formájában jelennek meg, ezzel keltve életre a nyüzsgő városi hangulatot.

Ez a különleges látvány egyszerre idézi meg a gyerekkor játékos élményeit és a modern technológia erejét. A mesterséges intelligencia segítségével most olyan formában láthatjuk Nyíregyházát, amilyenről eddig csak álmodhattunk – LEGO építményként, ami szinte arra csábít, hogy kézbe vegyük és mi magunk is összerakjuk.

Egy újabb változat szerint már így festene a belvárosi részlet

Fotó: ChatGPT

A LEGO egy kortalan szórakozás, amelyet gyerekek és felnőttek egyaránt imádnak. Te próbáltad már elkészíteni Nyíregyháza bármelyik részletét ilyen formában?

