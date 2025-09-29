szeptember 29., hétfő

Sportos napindító

3 órája

Izmos program a Nyíregyházi Egyetemen (fotókkal)

Címkék#Testnevelés és Sporttudományi Intézet#Egyetemi Sport Nemzetközi Napjára#Nyíregyházi Egyetemen Nyíregyházi Egyetem

Hét éve rendezik meg az eseményt. A Nyíregyházi Egyetem az Egyetemi Sport Nemzetközi Napjára az idén is programokat szervezett.

Szon.hu
Izmos program a Nyíregyházi Egyetemen (fotókkal)

Fotó: Norbert Vaczy

Hetedik alkalommal szervezték meg az Egyetemi Sport Nemzetközi Napját a Nyíregyházi Egyetemen. Közös mozgással indították a napot a szabadban.

Nyíregyházi Egyetem sportnap
Izmos program a Nyíregyházi Egyetemen Fotó: Váczy Norbert

Nyíregyházi Egyetem: hét éve csatlakoztak

Az UNESCO 2015-ben nyilvánította szeptember 20-át az Egyetemi Sport Nemzetközi Napjává. A kezdeményezést azzal a céllal indították el, hogy felhívják a felsőoktatásban tanulók figyelmét a szellemi és a fizikai felkészültség fontosságára. A Nyíregyházi Egyetem 2018-ban csatlakozott először a mozgalomhoz. A programokat minden alkalommal a Testnevelés és Sporttudományi Intézet szervezi. 

Sportnap a Nyíregyházi Egyetemen

Fotók: Váczy Norbert

 

 

 

