Izmos program a Nyíregyházi Egyetemen (fotókkal)
Hét éve rendezik meg az eseményt. A Nyíregyházi Egyetem az Egyetemi Sport Nemzetközi Napjára az idén is programokat szervezett.
Fotó: Norbert Vaczy
Hetedik alkalommal szervezték meg az Egyetemi Sport Nemzetközi Napját a Nyíregyházi Egyetemen. Közös mozgással indították a napot a szabadban.
Nyíregyházi Egyetem: hét éve csatlakoztak
Az UNESCO 2015-ben nyilvánította szeptember 20-át az Egyetemi Sport Nemzetközi Napjává. A kezdeményezést azzal a céllal indították el, hogy felhívják a felsőoktatásban tanulók figyelmét a szellemi és a fizikai felkészültség fontosságára. A Nyíregyházi Egyetem 2018-ban csatlakozott először a mozgalomhoz. A programokat minden alkalommal a Testnevelés és Sporttudományi Intézet szervezi.
Sportnap a Nyíregyházi EgyetemenFotók: Váczy Norbert
