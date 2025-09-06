2 órája
Videóban figyelmeztetnek: így változik a közlekedés Nyíregyházán
Nem mindennapi, hogy videóban figyelmeztetik a sofőröket a közlekedésben várható újdonságokra. A változás a nyíregyházi Kossuth utcát érinti.
Ideiglenes forgalmi rend változás a nyíregyházi Kossuth utcán: a generálkivitelező cég jófejségből jelesre vizsgázott, ugyanis időben figyelmeztetni szeretné az autósokat és az arra közlekedőket.
Változások a közlekedésben a nyíregyházi Kossuth utcán
Figyelem Nyíregyháza! Szeptember 10-én a Kossuth utca 34. szám alatt zajló társasházi építkezés miatt a forgalmi sávot ideiglenesen áttereljük a parkolósávba. Köszönjük türelmüket és megértésüket!
–írták a videóhoz
Ez a fajta előrelátás és kommunikáció kifejezetten ritka a mindennapokban, és nagyban segíti a városban közlekedőket. Az ilyen jellegű előzetes figyelmeztetéseknek köszönhetően a sofőrök már napokkal korábban tudhatják, hogy mire készüljenek, így könnyebben megtervezhetik az útvonalukat, elkerülhetik a felesleges bosszankodást és a hirtelen fékezéseket.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
A videós forma különösen hatékony, hiszen sokkal gyorsabban és érthetőbben jut el az üzenet a lakossághoz.
Szeptember 10-én, a munkálatok ideje alatt érdemes lesz fokozott óvatossággal közlekedni a Kossuth utca környékén. A sávváltás miatt megszokott forgalmi rend változik, ami könnyen balesetveszélyes helyzeteket teremthet, ha a sofőrök nem figyelnek.
Ha tehetjük, osszuk meg ezt az információt másokkal is, hogy minél több nyíregyházi autós értesüljön róla, és a változás zökkenőmentes legyen.
Özönvíz zúdult Borsodra - vajon Szabolcs sem ússza meg? (fotókkal, videóval)
Szabolcs legdrágább kocsijába bármelyik milliárdos becsücsülne, de amúgy is csak ők tudnák megfizetni
Ajánljuk még:
Szezonális gyümölcsök és zöldségek, a vasárnapi ebéd hozzávalói, friss hús és pékáru
Lehidal, hogy milyenek az árak! – mesés a kínálat a Búza téri piacon (fotók, videó)
A nyíregyházi Búza téri piaccsarnokban hétvégén lépni sem lehet, ami érthető, hiszen itt mindent megkapunk egy helyen. Szatyrok, kosarak, gurulós bevásárlótáskák – messziről árulkodnak arról, hogy hová készülnek a buszon ülők. Nem tévedtünk, mindannyian a nyíregyházi Búza téri piaccsarnoknál szálltunk le, és együtt indultunk a bejárat felé. A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.
Világrekord és aranyeső a kettesfogathajtásban
Elképesztő eredmény! A világbajnoki dobogó legfelső fokára állhatott fel a nyírbátori versenyző és egy nyíregyházi diáklány is
"Ez a magyar lovassport elmúlt száz évének legnagyobb sorozata." - Hollandiában Beekbergen városában adott otthont a XXI. FEI Kettesfogathajtó Világbajnokságnak, ahol a magyar válogatott ismét történelmet írt. A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.