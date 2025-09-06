Videóban figyelmeztetnek: így változik a közlekedés Nyíregyházán

Ideiglenes forgalmi rend változás a nyíregyházi Kossuth utcán: a generálkivitelező cég jófejségből jelesre vizsgázott, ugyanis időben figyelmeztetni szeretné az autósokat és az arra közlekedőket.

A változás a nyíregyházi Kossuth utcát érinti

Változások a közlekedésben a nyíregyházi Kossuth utcán

Figyelem Nyíregyháza! Szeptember 10-én a Kossuth utca 34. szám alatt zajló társasházi építkezés miatt a forgalmi sávot ideiglenesen áttereljük a parkolósávba. Köszönjük türelmüket és megértésüket!

Ez a fajta előrelátás és kommunikáció kifejezetten ritka a mindennapokban, és nagyban segíti a városban közlekedőket. Az ilyen jellegű előzetes figyelmeztetéseknek köszönhetően a sofőrök már napokkal korábban tudhatják, hogy mire készüljenek, így könnyebben megtervezhetik az útvonalukat, elkerülhetik a felesleges bosszankodást és a hirtelen fékezéseket.

A videós forma különösen hatékony, hiszen sokkal gyorsabban és érthetőbben jut el az üzenet a lakossághoz.

Szeptember 10-én, a munkálatok ideje alatt érdemes lesz fokozott óvatossággal közlekedni a Kossuth utca környékén. A sávváltás miatt megszokott forgalmi rend változik, ami könnyen balesetveszélyes helyzeteket teremthet, ha a sofőrök nem figyelnek.

Ha tehetjük, osszuk meg ezt az információt másokkal is, hogy minél több nyíregyházi autós értesüljön róla, és a változás zökkenőmentes legyen.