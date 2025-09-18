7 órája
Díjak, ösztöndíjak és biztonsági kamerák – nyomták az igen gombot a képviselők a nyíregyházi közgyűlésen
Elismeréseket adtak át és fontos döntéseket hoztak a városról. Nyíregyházi közgyűlés: csütörtökön ülésezett a testület.
Díjak átadásával indult a nyíregyházi közgyűlés csütörtökön délután. Bencs László Emlékérmet vehetett át Szofilkánics Judit, valamint Bíró József.
Nyíregyházi közgyűlés – igen szavazatok az előterjesztésekre
Szofilkánics Judit egyetemi tanulmányait Ungváron végezte. 1993-tól él és dolgozik Magyarországon. Nevéhez fűződik hazánkban elsőként az ukrán nyelv tanításának megszervezése középiskolai oktatási tanterv szerint, valamint az ukrán nyelvoktatás módszertani program kidolgozása a Nyíregyházi Egyetemen. 2008-ban elindította és sikeresen működtette a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Vasárnapi Iskoláját, amely 2023-tól a Leszja Ukrainka Országos Ukrán Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola nevet viseli. Több mint 10 évig volt a ukrán nemzetiségi önkormányzat elnöke. Több évtizedes fáradhatatlan munkásságát ismerték el a díjjal.
Bíró József 1929-ben született Szakolyban. Katonai sorszolgálatot kezdett 1950-ben Pécsett, ahol hároméves szolgálata során „EZRED fia” kitüntetésben részesült. Gyermekkori álma vált valóra, amikor 1953-ban a rendőrség hivatásos állományába került. Rendőri hivatását először Szakolyban kezdte meg, ahol két évet töltött. Ezt követően Balkányban folytatta tevékenységét, ahol először járőrként dolgozott, majd körzeti megbízottá vált 23 éven keresztül. Ez idő alatt számos helyi bűncselekményt sikerült felderítenie. Magas szintű szakmai munkáját jutalmazták az elismeréssel.
A méltatások után a testület meghallgatta a két közgyűlés előtt történt eseményeket, majd rátértek az aktuális napirendi pontokra.
Többek között döntöttek a Bursa Hungarica ösztöndíjakról. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer Magyarország Kormánya által az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára a felsőoktatásban való részvétel támogatására alapított ösztöndíjrendszer. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a korábbi évek tapasztalata alapján évente átlagosan 60- 120 fő szociálisan hátrányos helyzetű, állandó nyíregyházi lakhellyel rendelkező, felsőoktatásban tanuló hallgatót támogat. A hallgatók a pályázatukat 2025. november 4-éig küldhetik be.
Térfigyelőkamerák a város számos pontján
– Kiterjedt térfigyelőrendszere van a városnak, s ezt jó volt olvasni az előterjesztésben – mondta dr. Kovács Ferenc polgármester, amikor a közterületi térfigyelőrendszerről szóló rendelet módosításához érkeztek, s szavaztak. Ugyanis a 2025. március 27-i közgyűlésen a testület 267 db térfigyelő kamera telepítését hagyta jóvá és jelölték ki a telepítés helyszíneit, melyet önkormányzati rendeletben szükséges átvezetni. Erre nyomták meg az igen gombot a képviselők. Az idei költségvetésben 25-28 db térfigyelő kamera saját forrásból volt tervezve, a helyszíneknél pedig több szempontot is figyelembe vesznek, elsősorban közbiztonsági szempontokat. A standion körül szintén telepítettek 57 db kamerából álló rendszert, valamint az ipari parkban is komoly rendszer épült ki.
A közgyűlés igennel szavazott a Nyíregyháza Igrice mocsár természetvédelmi területté nyilvánításáról is, valamint a város 3 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít a Megyei Jogú Városok Szövetsége részére annak érdekében, hogy a Parajdot sújtó természeti katasztrófa következtében károsult, szomszédos országbeli nemzettársainkat megsegítse.
