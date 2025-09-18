Díjak, ösztöndíjak és biztonsági kamerák – nyomták az igen gombot a képviselők a nyíregyházi közgyűlésen

Díjak átadásával indult a nyíregyházi közgyűlés csütörtökön délután. Bencs László Emlékérmet vehetett át Szofilkánics Judit, valamint Bíró József.



Nyíregyházi közgyűlésen adták át a Bencs László Emlékérmet. Szofilkánics Judit, valamint Bíró József vehették át az elismerést Fotó: Szarka Lajos



Nyíregyházi közgyűlés – igen szavazatok az előterjesztésekre

Szofilkánics Judit egyetemi tanulmányait Ungváron végezte. 1993-tól él és dolgozik Magyarországon. Nevéhez fűződik hazánkban elsőként az ukrán nyelv tanításának megszervezése középiskolai oktatási tanterv szerint, valamint az ukrán nyelvoktatás módszertani program kidolgozása a Nyíregyházi Egyetemen. 2008-ban elindította és sikeresen működtette a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Vasárnapi Iskoláját, amely 2023-tól a Leszja Ukrainka Országos Ukrán Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola nevet viseli. Több mint 10 évig volt a ukrán nemzetiségi önkormányzat elnöke. Több évtizedes fáradhatatlan munkásságát ismerték el a díjjal.

Bíró József 1929-ben született Szakolyban. Katonai sorszolgálatot kezdett 1950-ben Pécsett, ahol hároméves szolgálata során „EZRED fia” kitüntetésben részesült. Gyermekkori álma vált valóra, amikor 1953-ban a rendőrség hivatásos állományába került. Rendőri hivatását először Szakolyban kezdte meg, ahol két évet töltött. Ezt követően Balkányban folytatta tevékenységét, ahol először járőrként dolgozott, majd körzeti megbízottá vált 23 éven keresztül. Ez idő alatt számos helyi bűncselekményt sikerült felderítenie. Magas szintű szakmai munkáját jutalmazták az elismeréssel.

A méltatások után a testület meghallgatta a két közgyűlés előtt történt eseményeket, majd rátértek az aktuális napirendi pontokra.

Többek között döntöttek a Bursa Hungarica ösztöndíjakról. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer Magyarország Kormánya által az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára a felsőoktatásban való részvétel támogatására alapított ösztöndíjrendszer. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a korábbi évek tapasztalata alapján évente átlagosan 60- 120 fő szociálisan hátrányos helyzetű, állandó nyíregyházi lakhellyel rendelkező, felsőoktatásban tanuló hallgatót támogat. A hallgatók a pályázatukat 2025. november 4-éig küldhetik be.