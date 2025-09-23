Rosszullét a nyíregyházi rendelőben: nem hitte volna, hogy így végződik

Közel 2 órát voltunk ott, eközben az ott lévő rendelőkben lévő orvosok és asszisztensek felváltva, folyamatosan, rendszeresen figyelemmel kísérték az állapotát és egy emberként segítségére siettek, akár csak pár jó szóval. Hálás köszönetünket szeretnénk kifejezni minden ott dolgozónak, valamint köszönet a rendelőben várakozó emberek türelméért. Külön hálás köszönet illeti a háziorvost, aki az ott tartózkodásunk ideje alatt többször kijött a rendelését megszakítva érdeklődni édesanyám állapota felől. Ránézett, soron kívül kétszer is megvizsgálta. Az orvosi kötelességén túl figyelmes és emberséges hozzáállást tanúsított felénk, és a többi ott dolgozó is együttérző, kedves és szeretetteljes volt, ami a mai rohanó világban ritka, így különösen jól esett számunkra. Dr. Gulyás Gábor édesapja méltán lehetett büszke a fiára, aki nem csak az orvosi pályáján követte őt, de az emberséges, jólelkű természetét is örökölte tőle, melyért a betegei hálásak lehetnek. A munkájukhoz további sok sikereket és minden jót kívánunk nekik az életben.