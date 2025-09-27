szeptember 27., szombat

Kollégiumi hét

17 perce

Petáng, lábtengó – ezeket is kipróbálhatták a wesselényis diákok

Címkék#kollégiumi#minigolf#Nyíregyházi Szakképzési Centrum

Mozgás, kihívás és sok-sok nevetés. Kollégiumi hetet rendeztek a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Technikum és Kollégiumban.

Szon.hu

A kollégiumi hét első napján a diákok csapatokba rendeződve, egy vidám zenés bemelegítő torna után kipróbálhatták a minigolfot, a petángot, a lábtengót és különféle ügyességi labdajátékokat - számolt be róla közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum.

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
 A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Technikum és Kollégiumában kollégiumi hetet tartottak Fotó: NYSZC

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum wesselényis diákjai bejárták Nyíregyházát

A második napon városismereti játék várta a kolisokat: csapatokban járták be Nyíregyháza nevezetes pontjait. 

Az állomásokon diáktársaik fogadták őket, akik kérdésekkel tették próbára tudásukat. A cél az volt, hogy legalább öt pecsétet gyűjtsenek össze a csapatok.

A harmadik napon sor- és váltóversenyek színesítették a programot, ahol a játékosság és a csapatszellem kapta a főszerepet. A hét zárásaként, a hagyományokat követve, megrendezték a fészekavatót. Emellett kvízjátékokban mérhették össze tudásukat, majd szöveget írtak, amelyeket saját választásuk szerinti zenei stílusban adtak elő. A rendezvény a kilencedikesek ünnepélyes eskütételével zárult.

 

