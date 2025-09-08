szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

24°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lopás

49 perce

Elfogták a nyíregyházi tolvajt, aki túl sok húrt pengetett egyszerre

Címkék#Nyíregyháza#tolvaj#Nyíregyházi Rendőrkapitányság#lopás

Egy hétvégi házból tűntek el értékek, köztük szerszámok és egy gitár. A rendőrök hamar a nyomára bukkantak a nyíregyházi tolvajnak.

Szon.hu

Bilincsben a nyíregyházi tolvaj: a Nyíregyházi Rendőrkapitányság lopás megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást egy 53 éves nyíregyházi lakos ellen. 

Elfogták a nyíregyházi tolvajt
Elfogták a nyíregyházi tolvajt
Fotó: police.hu

Hamar elfogták a nyíregyházi tolvajt

A férfi az elmúlt hetekben Nyíregyházán betört egy hétvégi házba ahonnan szerszámgépeket, pénzt és egy gitárt vitt el. A nyíregyházi rendőrök adatot gyűjtöttek, és rövid időn belül felmerült a gyanú, hogy a bűncselekményt egy helybeli követhette el. A nyomozók J. F.-t otthonában fogták el és előállították a rendőrkapitányságra, kihallgatása alatt beismerte a bűncselekményt.

Az ellopott tárgyak egy részét lefoglalták és visszaadták a tulajdonosnak. írja a police.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

 

Ajánljuk még:

Rosszul lett vezetés közben – az elmúlt időszakban több hír is kezdődött így

A hirtelen egészségügyi probléma miatt bekövetkező közúti balesetek nem túl gyakoriak, de annál veszélyesebbek... A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.

Baleset történt a Korányi közben

Három gyerek egy bevásárlókocsiban tolták egymást, a játék azonban csúnya vége lett. A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu