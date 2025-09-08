49 perce
Elfogták a nyíregyházi tolvajt, aki túl sok húrt pengetett egyszerre
Egy hétvégi házból tűntek el értékek, köztük szerszámok és egy gitár. A rendőrök hamar a nyomára bukkantak a nyíregyházi tolvajnak.
Bilincsben a nyíregyházi tolvaj: a Nyíregyházi Rendőrkapitányság lopás megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást egy 53 éves nyíregyházi lakos ellen.
Hamar elfogták a nyíregyházi tolvajt
A férfi az elmúlt hetekben Nyíregyházán betört egy hétvégi házba ahonnan szerszámgépeket, pénzt és egy gitárt vitt el. A nyíregyházi rendőrök adatot gyűjtöttek, és rövid időn belül felmerült a gyanú, hogy a bűncselekményt egy helybeli követhette el. A nyomozók J. F.-t otthonában fogták el és előállították a rendőrkapitányságra, kihallgatása alatt beismerte a bűncselekményt.
Az ellopott tárgyak egy részét lefoglalták és visszaadták a tulajdonosnak. –írja a police.hu
