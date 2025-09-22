szeptember 22., hétfő

Villamos

2 órája

Így repeszt a villamos Sóstóra! Mozgásban a járat, amit már rég elfelejtett a város – videóval

Címkék#videó#történelem#Nyíregyháza

Korabeli megállók és útvonal. Az egykori nyíregyházi villamos videón elevenedik meg.

Szon.hu

Újra életre kelt a nyíregyházi villamos: A Public Transport Fan-PTF Facebook-oldalon jelent meg egy videó, amiben megelevenedik a város egy letűnt közlekedési korszaka. A nyíregyházi villamos ma már csak emlék, de útvonala sokakban nosztalgiát ébreszt. 

Videón a nyíregyházi villamos útvonala
Videón a nyíregyházi villamos útvonala
Forrás: Illusztráció: Fortepan

Videón láthatjuk a nyíregyházi villamos útvonalát

A videó egy 1958-as térkép alapján készült, amely a korabeli megállókat és útvonalat mutatja. Fontos megjegyezni, hogy a valóságban a villamos nyomvonala kisebb eltéréseket mutathatott. A megállók nevei nem mindenhol ismertek, így azok helyett a közeli utcák és terek nevei szerepelnek. Ez a rekonstrukció segít felidézni, hogyan közlekedtek a városban több mint fél évszázaddal ezelőtt.

A nyíregyházi villamos 1911-ben indult el, és évtizedeken át fontos része volt a város közlekedésének. A kétvágányú pályán közlekedő szerelvények a város központját kötötték össze a külvárosi részekkel. A villamosvonal 1969-ben szűnt meg végleg, amikor a közlekedést teljesen átvették az autóbuszok. Ma már csak képeken és emlékekben él tovább, mint a város történelmének egy különleges fejezete.

