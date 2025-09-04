Nyírlugos 20: óriáskerék, vidámpark, Delhusa Gjon... (fotókkal)

Várossá válásának 20. évében nagyszabású rendezvényt szerveztek Nyírlugoson. A városnap valójában városnapok voltak. Minden korosztály képviselői megtalálták a maguknak való programot. Hovánszki György polgármester rengeteget tett a településért az elmúlt évtizedekben.

Nyírlugos: Delhusa Gjon is fellépett Fotó: dr. Simon Miklós közösségi oldala

Nyírlugos: egymilliárd forintos fejlesztés-sorozat

„Az idén 19. alkalommal megrendezett nyírlugosi városnapra látogattunk ki, ahol színes programokkal és neves fellépőkkel várták a város és térségünk lakóit. Gratulálok a szervezőknek!” - írta a közösségi oldalán dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő.

Többek között fellépett Delhusa Gjon, Herceg Dávid, Bódi Guszti és Margó is. Ingyenes vidámpark várta a gyerekeket, a különleges látványosságnak számító óriáskerék még emlékezetesebbé tette 20 éves városnak számító Nyírlugos ünnepét.