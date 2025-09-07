Jennifer díszpolgár lett
4 órája
Pöfögő traktorok, brummogó motorok a nyírmadai városnapon (fotókkal)
Traktor és motor is felvonult a városnapon. Nyírmada díszpolgára lett Szirota Jennifer.
Egy városnap, négy felvonulás: tuningautók ébresztettek, majd traktorosok járták keresztül-kasul Nyírmada utcáit több mint hatvan géppel. A motoros felvonulásnak több mint száz résztvevője volt, és megtartották a hagyományos szüreti felvonulást is.
Nyírmada: fellépők sokasága
A városnapon díszpolgári címet vehetett át Szirota Jennifer. Este többek között fellépett Király Viktor, Jolly és Barby, a Shygys, Burai Krisztián és Fehér Krisztián.
Városnap NyírmadánFotók: Bodnárné Varga Éva
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre