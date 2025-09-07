Pöfögő traktorok, brummogó motorok a nyírmadai városnapon (fotókkal)

Egy városnap, négy felvonulás: tuningautók ébresztettek, majd traktorosok járták keresztül-kasul Nyírmada utcáit több mint hatvan géppel. A motoros felvonulásnak több mint száz résztvevője volt, és megtartották a hagyományos szüreti felvonulást is.

Nyírmada: a városnap traktoros felvonulással kezdődött Fotó: Bodnárné Varga Éva

Nyírmada: fellépők sokasága

A városnapon díszpolgári címet vehetett át Szirota Jennifer. Este többek között fellépett Király Viktor, Jolly és Barby, a Shygys, Burai Krisztián és Fehér Krisztián.