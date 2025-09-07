szeptember 7., vasárnap

Jennifer díszpolgár lett

4 órája

Pöfögő traktorok, brummogó motorok a nyírmadai városnapon (fotókkal)

Címkék#Barby#városnap#Jolly#Burai Krisztián

Traktor és motor is felvonult a városnapon. Nyírmada díszpolgára lett Szirota Jennifer.

Szon.hu

Egy városnap, négy felvonulás: tuningautók ébresztettek, majd traktorosok járták keresztül-kasul Nyírmada utcáit több mint hatvan géppel. A motoros felvonulásnak több mint száz résztvevője volt, és megtartották a hagyományos szüreti felvonulást is.

Nyírmada traktor motor
Nyírmada: a városnap traktoros felvonulással kezdődött Fotó: Bodnárné Varga Éva                                     

Nyírmada: fellépők sokasága

A városnapon díszpolgári címet vehetett át Szirota Jennifer. Este többek között fellépett Király Viktor, Jolly és Barby, a Shygys, Burai Krisztián és Fehér Krisztián.

Városnap Nyírmadán

Fotók: Bodnárné Varga Éva

 

 

 

