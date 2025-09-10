2 órája
Csak Super Mario hiányzott Sóstóról, ennyi víziközmű-szerelőt még nem látott egy helyen a város – fotókkal, videóval
Közel húsz csapat mérte össze tudását a skanzenben. Az idei megmérettetést a Nyírségvíz Zrt. munkatársai címvédőként várhatták, hisz tavaly Egerben ők bizonyultak a legjobbnak.
Szakmai megmérettetés
Fotó: Peter Sipeki
Nyíregyházán, a Sóstói Múzeumfaluban rendezték meg szerdán a 22. Országos Víziközmű Szerelőversenyt, melyet a Magyar Víziközmű Szövetség és a Nyírségvíz Zrt. közösen szervezett meg. Érkeztek vízügyi szakemberek Zalából, Somogyból és Bács-Kiskun vármegyéből is, ahogy határon túli (Erdély, Kárpátalja) csapatok is neveztek.
Innovatív megoldásokkal operál a város és a Nyírségvíz
Először dr. Podlovics Roland, Nyíregyháza alpolgármestere köszöntötte a 22. Országos Víziközmű Szerelőverseny résztvevőit.
Bízom benne, hogy a múzeumfalu, mint a sóstói látványosságok egyik éke, remek helyszínéül szolgál majd a versenynek. A víz a legfontosabb természeti kincsünk, a víziközmű-ágazatban dolgozók nélkül ezt a természeti kincset, a jövőnknek a zálogát nem tudnánk megóvni
– mondta.
Gazdaságfejlesztésért felelős alpolgármesterként legfontosabb feladatom egy 640 hektáros ipari park fejlesztése. A víziközművek fejlesztése során olyan innovatív megoldásokban tudunk együttműködni a Nyírségvíz Zrt. munkatársaival, mint a tisztított szennyvíz továbbtisztítása ipari vízzé – tette hozzá.
Azt gondolom, hogy a felszín alatti vizek védelme a lakosság elsődleges kiszolgálása érdekében elsődleges feladatunk, és bízunk benne, hogy a versenyek alkalmával az ehhez hasonló innovatív megoldásokról is eszmét tudnak cserélni a szakemberek – emelte ki a verseny jelentőségét az alpolgármester.
Örülök annak, hogy a Nyírségvíz munkatársai a tavalyi egri versenyen diadalmaskodtak, és bízom benne, egy sikeres rendezvény után az idén is méltó helyre kerül majd az első hely
– zárta gondolatait dr. Podlovics Roland.
XXII. Országos Víziközmű Verseny NyíregyházánFotók: Sipeki Péter
Gratulált a remek helyszínválasztáshoz az államtitkár
Az Országos Víziközmű Szerelőversenyre elfogadta a meghívást V. Németh Zsolt vízgazdálkodásért felelős államtitkár is, aki gratulált a szervezőknek a remek helyszínválasztáshoz.
A nyár egy mindig kiemelt és kritikus időszaka a víziközmű-ágazatnak, hiszen ilyenkor megnövekszik a vízigény, megnő a hőmérséklet, elkezdődnek a rekonstrukciós munkák, és ekkor is jönnek elő problémák. Emlékezzünk csak a kollégák megveszített munkájára Vonyarcvashegyen vagy Nyergesújfalun, ahol azon dolgoztak, hogy a településeken biztosítsák az ivóvizet – mondta.
Hozzáette, ebben az évben sok fejlesztés megvalósult, többek közt épültek víztornyok, települések vízösszeköttetése, -kiszolgálása vált megbízhatóbbá, modernebbé az újfajta technológiák alkalmazásának is köszönhetően.
A magyar víziközmű-ágazat nagyon jó teljesítményekre képes, az ágazatnak pedig a dicséretét, az eredmények felmutatását is jelenti ez a verseny
– méltatta az Országos Víziközmű Szerelőversenyt V. Németh Zsolt.
Kiemelte, akik itt vannak, azok mind nyertesek, és ők megerősíthetik azt, hogy ez egy kiváló foglalkozás, ez nem csupán egy munka a sok közül.
A kormányzatnak fontos az ágazat, eddig is mindent megtettünk azért, hogy előrébb léphessen, ezen fogunk továbbra is dolgozni
– szólt a versenyzőkhöz az Energiaügyi Minisztérium államtitkára.