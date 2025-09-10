Csak Super Mario hiányzott Sóstóról, ennyi víziközmű-szerelőt még nem látott egy helyen a város – fotókkal, videóval

Gratulált a remek helyszínválasztáshoz az államtitkár

Az Országos Víziközmű Szerelőversenyre elfogadta a meghívást V. Németh Zsolt vízgazdálkodásért felelős államtitkár is, aki gratulált a szervezőknek a remek helyszínválasztáshoz.

A nyár egy mindig kiemelt és kritikus időszaka a víziközmű-ágazatnak, hiszen ilyenkor megnövekszik a vízigény, megnő a hőmérséklet, elkezdődnek a rekonstrukciós munkák, és ekkor is jönnek elő problémák. Emlékezzünk csak a kollégák megveszített munkájára Vonyarcvashegyen vagy Nyergesújfalun, ahol azon dolgoztak, hogy a településeken biztosítsák az ivóvizet – mondta.

Hozzáette, ebben az évben sok fejlesztés megvalósult, többek közt épültek víztornyok, települések vízösszeköttetése, -kiszolgálása vált megbízhatóbbá, modernebbé az újfajta technológiák alkalmazásának is köszönhetően.

A magyar víziközmű-ágazat nagyon jó teljesítményekre képes, az ágazatnak pedig a dicséretét, az eredmények felmutatását is jelenti ez a verseny

– méltatta az Országos Víziközmű Szerelőversenyt V. Németh Zsolt.