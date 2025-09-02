Nyitott Porta Napok Szatmár-Beregben – a vidék lenyűgözte a látogatókat

Kelet-Magyarország hatalmas feladatra vállalkozott. Csatlakozott a nagyszabású agroturisztikai programsorozathoz, a Nyitott Porta Napokhoz. Termelői porták nyitották ki kapuit Szatmár-Beregben a látogatók előtt, hogy a vidék helyi termékeit, termelőit megmutassák az érdeklődőknek.

Nyitott porta napok

Fotó: Egyesület

Élménygazdag program volt

– Ezen a napon minden Szatmár-Beregről szólt. Hihetetlen tömegeket mozgatott meg a kezdeményezés és kapcsolta be a keleti régiót egy olyan hazai élményprogram-sorozatba, amely a közösségeket, a termelőket és a vidéket mutatta meg. Számos látványosságot kínáltak a szervezők, hogy felfedezzék a vidék kincseit – tudatta hírportálunkkal Pótor Melinda, a rendezvény főszervezője.

Beszámolója szerint: a települések megteltek élettel, kíváncsi, érdeklődő emberekkel, családokkal és sok-sok gyermekkel. Hömpölygő tömeg, látogatók lepték el a nyitott portákat az augusztus 23-án, szombaton.

– Minden helyszíntulajdonos szerette volna megmutatni egy napját, a valódi termelési folyamatokat élményszerűen az érkezők elé tárni. A vendégek igazi betakarításon vehettek részt, hiszen Szatmár-Beregben ilyenkor minden a szilváról szól, ki aszalja, ki lekvárt, ki pálinkát főz belőle. A termelők, akik a vidék zamatos ízeit üvegbe zárják, a máshonnan érkezőknek élményszerűen mutatták be a feldolgozás folyamatát. Örömmel mondhatjuk, hogy sikerült! Köszönjük a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. Vidék- és Térségfejlesztési Támogató Egységének (VTE), hogy felkarolta a programsorozatot és a vidéknek lehetőséget teremtett, hogy minden érdekességével együtt felfedezze az ide látogató

– mondta el Pótor Melinda.

Jön a Kóstolj bele, tájról tájra Szabolcs-Szatmár-Beregben

– Bár Szatmár-Bereg az ország legkeletibb csücskében fekszik, mégis meglepően sokan érkeztek Dunántúlról és külföldről is, hogy együtt fedezzék fel az itt rejlő érdekességeket. A porták egytől egyig elmondták, hogy örömmel fogadták, hogy ennyien érdeklődnek a készítési folyamatok iránt. Jó volt látni, hogy mennyi család indult el. Szépkorúak vonatra és buszra ültek, akik újra részesei lehettek a hajdan megélt élményeknek – tette hozzá.

A Stílusos Vidéki Éttermiség (SVÉT) elnöke, Ruprecht László is vidékünkre utazott, hogy a programot színesítse. Ízletes mangalicát kínált szilvával és Szabi A Pék díjnyertes kenyerével megmutatva milyen sokféle finomság készülhet a gyümölcsből, a szilvából, a helyi termékből. Büszkék vagyunk arra, hogy mertünk nagyot álmodni és megmutattuk, hogy tájegységünk közös összefogással, fantasztikus civil szervezetekkel együttműködve minden akadályt át tud szelni és együtt, közösen építhetjük álmainkat, jövőbeni terveinket a vidékünk örökségül kapott számos értékét

– foglalta össze Pótor Melinda.