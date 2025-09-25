Változás az októberi nyugdíjaknál, Szabolcsban sem 12-én utalnak – mutatjuk a pontos dátumot!

Korábban érkezik októberben a nyugdíj az arra jogosultakhoz ahhoz képest, mint ami általában jellemzi a havi kifizetések időpontját. A nyugdíjakat általában minden hónap 12. napján írják jóvá. Októberben azonban 12-e vasárnap, így a nyugdíjra jogosultak két nappal korábban, már október 10-én számíthatnak az utalásra - írta meg az origo.hu.

Illusztráció: MW-Archív

A Magyar Államkincstár nyugdíjfolyósítással kapcsolatos információi szerint idén októberben 10-én írják jóvá a nyugdíjakat és a nyugdíjszerű ellátásokat a tárgyhónapra a bankszámlákon.

Október 10-e péntekre esik, így ezen a napon várható a jóváírás, mert 12-e ezúttal vasárnap.

Fontos, hogy ez a változás csak azokat a nyugdíjasokat érinti, akik bankszámlára kérik és kapják járandóságukat. Amennyiben az ellátás postai úton érkezik, annak kézbesítése a Magyar Posta Zrt. által előzetesen biztosított, úgynevezett nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon történik.

Szeptemberben jelentették be az újabb nyugdíjemelést

Nem ez az első, nyugdíjasokat érintő hír szeptemberben. Miként az Origo megírta, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi Kormányinfón jelentette be, januárig visszamenőleg 1,6 százalékos nyugdíjemelés jár az időseknek. Ez egy átlag nyugdíj esetén mintegy 47 200 forintot jelent, amelyet a jogosultak novemberben egy összegben kapnak meg.

Idén januárban a kormány 3,2 százalékkal emelte a nyugdíjakat, amely mintegy 2,5 millió nyugellátásban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő számára jelentett érdemi segítséget.

További segítséget jelent a nyugdíjasoknak, hogy a korábbi kormánydöntés értelmében megkezdődött és rendben halad a nyugdíjasoknak járó hidegélelmiszer-utalvány kézbesítése.

A 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt eddig 1 540 038 nyugdíjas kapta meg

– ezt Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó közölte a Facebook-oldalán. Nyitrai Zsolt a közzétett fotón azt írta: október 15-éig mindenkinek kézbesítik az utalványt.