Nyugdíjas élelmiszer-utalvány: a Tesco is beállt a sorba, örülhetnek a szabolcsiak

Az Aldi, a Lidl és a Spar után a Tesco is kedvezményekkel várja azokat a vásárlókat, akik nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal fizetnek. Az üzletlánc honlapján olvasható közlemény szerint a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat december 31-éig a Tesco bármelyik áruházában 10 százalék kedvezménnyel használhatják fel a vevők, vagyis az utalvány értékénél 10 százalékkal nagyobb összegért vásárolhatnak a megadott termékkörből.

A Tesco is kedvezményeket kínál azoknak, akik a fizetéskor nyugdíjas élelmiszer-utalványt használnak fel.

Fotó: Illusztráció: MW / Veszprémi Zoltán

Nyugdíjas élelmiszer-utalvány: jól jár, aki ezzel fizet

Ahhoz, hogy a kedvezményt igénybe vehessék, a nyugdíjas élelmiszer-utalványok és a további akciók érvényesítése után a végösszegnek legalább 5 forintnak kell lennie. Jó hír még, hogy aki nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal fizet, 2000 forintonként kap egy 100 forintos kupont, mely a következő vásárlások alkalmával váltható be – meghatározott időszakban és feltételek szerint. Például, ha minden kedvezmény érvényesítése után a vásárló 33 005 forint értékben vásárol hideg élelmiszert, és ha 30 ezer forintot utalvánnyal fizet ki, 3000 forint azonnali kedvezményt és további 1500 forint értékű, később felhasználható kupont kap.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Ahogy arról portálunk korábban már beszámolt, a nagy üzletláncok is csatlakoztak az országos programhoz:

azok a vásárlók, akik legalább 5000 forint értékben nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal fizetnek a Sparban, 500 forintos kupont kapnak;

az Aldiban 1000 forintos kuponnal ajándékozzák meg az utalvánnyal fizető vevőket, amennyiben elérik a 8000 forintos értékhatárt;

míg aki legalább 5000 forint értékben, az utalványt felhasználva vásárol valamelyik Lidlben, további 500 forintos kupont vehet át.