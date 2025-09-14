szeptember 14., vasárnap

Nyugdíjas élelmiszer-utalvány: a Tesco is beállt a sorba, örülhetnek a szabolcsiak

Kedvezményt és kupont is kínál a Tesco! Azok, akik a fizetéskor nyugdíjas élelmiszer-utalványt használnak fel, többet és olcsóbban vásárolhatnak.

Munkatársunktól

Az Aldi, a Lidl és a Spar után a Tesco is kedvezményekkel várja azokat a vásárlókat, akik nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal fizetnek. Az üzletlánc honlapján olvasható közlemény szerint a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat december 31-éig a Tesco bármelyik áruházában 10 százalék kedvezménnyel használhatják fel a vevők, vagyis az utalvány értékénél 10 százalékkal nagyobb összegért vásárolhatnak a megadott termékkörből.

Tesco, kedvezményeket, nyugdíjas élelmiszer-utalvány
A Tesco is kedvezményeket kínál azoknak, akik a fizetéskor nyugdíjas élelmiszer-utalványt használnak fel.
Fotó: Illusztráció: MW / Veszprémi Zoltán

Nyugdíjas élelmiszer-utalvány: jól jár, aki ezzel fizet

Ahhoz, hogy a kedvezményt igénybe vehessék, a nyugdíjas élelmiszer-utalványok és a további akciók érvényesítése után a végösszegnek legalább 5 forintnak kell lennie. Jó hír még, hogy aki nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal fizet, 2000 forintonként kap egy 100 forintos kupont, mely a következő vásárlások alkalmával váltható be – meghatározott időszakban és feltételek szerint. Például, ha minden kedvezmény érvényesítése után a vásárló 33 005 forint értékben vásárol hideg élelmiszert, és ha 30 ezer forintot utalvánnyal fizet ki, 3000 forint azonnali kedvezményt és további 1500 forint értékű, később felhasználható kupont kap.

Ahogy arról portálunk korábban már beszámolt, a nagy üzletláncok is csatlakoztak az országos programhoz:

Szeptember 1-je és október 15-e között postázzák ki a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat. Személyenként, egyszeri 30 ezer forint értékű utalvány jár az arra jogosultaknak, még akkor is, ha többféle meghatározott járadékot vagy támogatást kapnak. Az utalvány postai küldeményként érkezik az alábbi címletekben:

  • 3 darab 5000 forintos,
  • 3 darab 3000 forintos,
  • 2 darab 2000 forintos
  • és 2 darab 1000 forintos.

Egy íven két utalvány van egymás mellett, ezeket a kis ollóval jelölt, függőleges perforáció mentén kell szétválasztani.

 

