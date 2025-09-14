1 órája
Nyugdíjas élelmiszer-utalvány: a Tesco is beállt a sorba, örülhetnek a szabolcsiak
Kedvezményt és kupont is kínál a Tesco! Azok, akik a fizetéskor nyugdíjas élelmiszer-utalványt használnak fel, többet és olcsóbban vásárolhatnak.
Az Aldi, a Lidl és a Spar után a Tesco is kedvezményekkel várja azokat a vásárlókat, akik nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal fizetnek. Az üzletlánc honlapján olvasható közlemény szerint a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat december 31-éig a Tesco bármelyik áruházában 10 százalék kedvezménnyel használhatják fel a vevők, vagyis az utalvány értékénél 10 százalékkal nagyobb összegért vásárolhatnak a megadott termékkörből.
Nyugdíjas élelmiszer-utalvány: jól jár, aki ezzel fizet
Ahhoz, hogy a kedvezményt igénybe vehessék, a nyugdíjas élelmiszer-utalványok és a további akciók érvényesítése után a végösszegnek legalább 5 forintnak kell lennie. Jó hír még, hogy aki nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal fizet, 2000 forintonként kap egy 100 forintos kupont, mely a következő vásárlások alkalmával váltható be – meghatározott időszakban és feltételek szerint. Például, ha minden kedvezmény érvényesítése után a vásárló 33 005 forint értékben vásárol hideg élelmiszert, és ha 30 ezer forintot utalvánnyal fizet ki, 3000 forint azonnali kedvezményt és további 1500 forint értékű, később felhasználható kupont kap.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Ahogy arról portálunk korábban már beszámolt, a nagy üzletláncok is csatlakoztak az országos programhoz:
- azok a vásárlók, akik legalább 5000 forint értékben nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal fizetnek a Sparban, 500 forintos kupont kapnak;
- az Aldiban 1000 forintos kuponnal ajándékozzák meg az utalvánnyal fizető vevőket, amennyiben elérik a 8000 forintos értékhatárt;
- míg aki legalább 5000 forint értékben, az utalványt felhasználva vásárol valamelyik Lidlben, további 500 forintos kupont vehet át.
Szeptember 1-je és október 15-e között postázzák ki a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat. Személyenként, egyszeri 30 ezer forint értékű utalvány jár az arra jogosultaknak, még akkor is, ha többféle meghatározott járadékot vagy támogatást kapnak. Az utalvány postai küldeményként érkezik az alábbi címletekben:
- 3 darab 5000 forintos,
- 3 darab 3000 forintos,
- 2 darab 2000 forintos
- és 2 darab 1000 forintos.
Egy íven két utalvány van egymás mellett, ezeket a kis ollóval jelölt, függőleges perforáció mentén kell szétválasztani.
Kapu Tibor volt a Bagossy-koncert meglepetésvendége: gitárt ragadott a nyíregyházi űrhajós
Kinyílt a liftajtó, és a lakók csak álltak döbbenten – ez fogadta őket a nyíregyházi lépcsőházban! (fotókkal)
Ilyen volt a nyíregyházi Wellhello-koncert: nézd meg a legjobb pillanatokat! (fotók, videó)