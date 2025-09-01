1 órája
Nyugdíjas élelmiszer-utalvány: az Aldi meghúzta, amit senki más! Ez a szabolcsiaknak is tetszeni fog
Az Aldi áruházakban többet ér az utalvány! Ezer forint értékű kupont kap, aki legalább 8000 forint értékben vásárol, és fizetéshez akár csak részben nyugdíjas élelmiszer-utalványt használ fel.
Az Aldi ismét jelentős segítséget nyújt vevőinek, hogy minél olcsóbban tudják intézni a mindennapi bevásárlást. Az áruházlánc most kiemelt figyelmet fordít mindazokra, akik nyugellátásban részesülnek: a heti árleszállítások mellett szeptember 1-jétől mindazok, akik a nyugdíjas élelmiszer-utalványukat az Aldiban vásárolják le, 1000 forintos kupont kapnak, amennyiben elérik a 8000 forintos értékhatárt – írja közleményében a vállalat.
Nyugdíjas élelmiszer-utalvány: kuponnal még olcsóbb a vásárlás
A kupon akkor is jár, ha csak a vásárlás egy részét egyenlítik ki nyugdíjas utalvánnyal, és – értékhatártól függetlenül – az ország 185 Aldi áruházában bármilyen termék, akár tisztítószerre is felhasználható. Az Aldi nyugdíjas kupon a készlet erejéig, de legkésőbb október 31-éig érhető el a pénztáraknál és november 30-áig váltható be, így az élelmiszerek és háztartási tisztítószerek mellett akár a karácsonyi készülődéskor is felhasználható.
Szeptember 1-je és október 15-e között postázzák ki a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat. Személyenként, egyszeri 30 ezer forint értékű utalvány jár az arra jogosultaknak, még akkor is, ha többféle meghatározott járadékot vagy támogatást kapnak. Az utalvány postai küldeményként érkezik az alábbi címletekben:
- 3 darab 5000 forintos,
- 3 darab 3000 forintos,
- 2 darab 2000 forintos
- és 2 darab 1000 forintos.
Egy íven két utalvány van egymás mellett, ezeket a kis ollóval jelölt, függőleges perforáció mentén kell szétválasztani.
