Bevásárlás

1 órája

Nyugdíjas élelmiszer-utalvány: az Aldi meghúzta, amit senki más! Ez a szabolcsiaknak is tetszeni fog

#Aldi#utalvány#vásárlás#kupon

Az Aldi áruházakban többet ér az utalvány! Ezer forint értékű kupont kap, aki legalább 8000 forint értékben vásárol, és fizetéshez akár csak részben nyugdíjas élelmiszer-utalványt használ fel.

Munkatársunktól

Az Aldi ismét jelentős segítséget nyújt vevőinek, hogy minél olcsóbban tudják intézni a mindennapi bevásárlást. Az áruházlánc most kiemelt figyelmet fordít mindazokra, akik nyugellátásban részesülnek: a heti árleszállítások mellett szeptember 1-jétől mindazok, akik a nyugdíjas élelmiszer-utalványukat az Aldiban vásárolják le, 1000 forintos kupont kapnak, amennyiben elérik a 8000 forintos értékhatárt – írja közleményében a vállalat. 

Ezer forint értékű kupont kap, aki legalább 8000 forint értékben vásárol az Aldiban, és fizetéshez akár csak részben nyugdíjas élelmiszer-utalványt használ fel.
Nyugdíjas élelmiszer-utalvány: az Aldi ismét jelentős segítséget nyújt vásárlóinak.
Illusztráció: internet

Nyugdíjas élelmiszer-utalvány: kuponnal még olcsóbb a vásárlás

A kupon akkor is jár, ha csak a vásárlás egy részét egyenlítik ki nyugdíjas utalvánnyal, és – értékhatártól függetlenül – az ország 185 Aldi áruházában bármilyen termék, akár tisztítószerre is felhasználható. Az Aldi nyugdíjas kupon a készlet erejéig, de legkésőbb október 31-éig érhető el a pénztáraknál és november 30-áig váltható be, így az élelmiszerek és háztartási tisztítószerek mellett akár a karácsonyi készülődéskor is felhasználható.

Szeptember 1-je és október 15-e között postázzák ki a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat. Személyenként, egyszeri 30 ezer forint értékű utalvány jár az arra jogosultaknak, még akkor is, ha többféle meghatározott járadékot vagy támogatást kapnak. Az utalvány postai küldeményként érkezik az alábbi címletekben:

  • 3 darab 5000 forintos,
  • 3 darab 3000 forintos,
  • 2 darab 2000 forintos
  • és 2 darab 1000 forintos.

Egy íven két utalvány van egymás mellett, ezeket a kis ollóval jelölt, függőleges perforáció mentén kell szétválasztani.

 

