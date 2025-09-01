Nyugdíjas élelmiszer-utalvány: az Aldi meghúzta, amit senki más! Ez a szabolcsiaknak is tetszeni fog

Az Aldi ismét jelentős segítséget nyújt vevőinek, hogy minél olcsóbban tudják intézni a mindennapi bevásárlást. Az áruházlánc most kiemelt figyelmet fordít mindazokra, akik nyugellátásban részesülnek: a heti árleszállítások mellett szeptember 1-jétől mindazok, akik a nyugdíjas élelmiszer-utalványukat az Aldiban vásárolják le, 1000 forintos kupont kapnak, amennyiben elérik a 8000 forintos értékhatárt – írja közleményében a vállalat.

Illusztráció: internet

A kupon akkor is jár, ha csak a vásárlás egy részét egyenlítik ki nyugdíjas utalvánnyal, és – értékhatártól függetlenül – az ország 185 Aldi áruházában bármilyen termék, akár tisztítószerre is felhasználható. Az Aldi nyugdíjas kupon a készlet erejéig, de legkésőbb október 31-éig érhető el a pénztáraknál és november 30-áig váltható be, így az élelmiszerek és háztartási tisztítószerek mellett akár a karácsonyi készülődéskor is felhasználható.