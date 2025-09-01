Őszi fürdődömping– ezekben a kedvezményekben lubickolhatnak a nyugdíjasok

Végéhez közeledik a strandszezon, a legtöbb fürdő nyitva tartása szeptember 1-jétől attól függően változik, van-e zárt gyógyászati vagy termálrészlege. Azokon a helyeken, ahol nincs, jövő nyárig lakat kerül a kapukra, a nagyobb komplexumokban pedig átállnak az őszi-téli időszakra és a szezonban keresett szolgáltatásokra fókuszálnak. Ilyenkor pénztárcabarát árakkal csábítják be a vendégeket, köztük az idősebbeket, akiknek ilyenkor talán több idejük van pihenésre, regenerálódásra – akár orvosi javaslatra is. A nyugdíjas fürdőjegy általában olcsóbb és olykor összevonható más szolgáltatásokkal.

Nyugdíjas fürdőjegy: sok helyen, így Vásárosnaményban is többféle kedvezményt kapnak a fürdőzni vágyó idősebbek a strandszezonon kívül

Illusztráció: Bozsó Katalin

Az Aquarius Élményfürdőben is visszatérnek jövő héttől a szezonon kívüli kedvezményes belépők. Szerdai sajtótájékoztatóján Matavovszky Dániel, a nyíregyházi fürdő vezérigazgatója elmondta: a naptári ősz első napjától ismét lehet termáljegyet váltani, amivel a termálmedence és -részleg szolgáltatásait vehetik kedvezményesen igénybe a vendégek. Rendkívül népszerűek az idősebb korosztálynak szóló, hétfői és csütörtöki nyugdíjasnapok.

A nyári szezon után, szeptember 1-jén már meg is tartjuk az első nyugdíjas hétfőt, ezeken napokon jó látni, hogy az idősebb korosztály tölti meg a medencéket.

Az élményfürdő honlapján található árlista szerint