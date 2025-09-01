szeptember 1., hétfő

Meleg és gyógyító

4 órája

Őszi fürdődömping– ezekben a kedvezményekben lubickolhatnak a nyugdíjasok

Címkék#Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye#jegy#nyugdíjas#fürdő

Szeptember 1-jén nemcsak a nyári szünet ér véget, hanem az idei strandszezon is. Ahogy az idő hűvösre fordul, megtelnek a gyógyvizes termálmedencék; sok helyen kedvezményes nyugdíjas fürdőjegy csábítja pihenésre az idősebb korosztályt.

Munkatársunktól

Végéhez közeledik a strandszezon, a legtöbb fürdő nyitva tartása szeptember 1-jétől attól függően változik, van-e zárt gyógyászati vagy termálrészlege. Azokon a helyeken, ahol nincs, jövő nyárig lakat kerül a kapukra, a nagyobb komplexumokban pedig átállnak az őszi-téli időszakra és a szezonban keresett szolgáltatásokra fókuszálnak. Ilyenkor pénztárcabarát árakkal csábítják be a vendégeket, köztük az idősebbeket, akiknek ilyenkor talán több idejük van pihenésre, regenerálódásra – akár orvosi javaslatra is. A nyugdíjas fürdőjegy általában olcsóbb és olykor összevonható más szolgáltatásokkal.

Kedvezményes nyugdíjas fürdőjegy csábítja pihenésre az idősekk korosztályt a strandszezonon kívül.
Nyugdíjas fürdőjegy: sok helyen, így Vásárosnaményban is többféle kedvezményt kapnak a fürdőzni vágyó idősebbek a strandszezonon kívül
Illusztráció: Bozsó Katalin

Az Aquarius Élményfürdőben is visszatérnek jövő héttől a szezonon kívüli kedvezményes belépők. Szerdai sajtótájékoztatóján Matavovszky Dániel, a nyíregyházi fürdő vezérigazgatója elmondta: a naptári ősz első napjától ismét lehet termáljegyet váltani, amivel a termálmedence és -részleg szolgáltatásait vehetik kedvezményesen igénybe a vendégek. Rendkívül népszerűek az idősebb korosztálynak szóló, hétfői és csütörtöki nyugdíjasnapok.

A nyári szezon után, szeptember 1-jén már meg is tartjuk az első nyugdíjas hétfőt, ezeken napokon jó látni, hogy az idősebb korosztály tölti meg a medencéket.

Az élményfürdő honlapján található árlista szerint 

  • a nyugdíjasnapokon 4100 forintért válhatnak belépőjegyet az idősebb korosztály tagjai,
  • érvényes nyíregyházi lakcímkártyával pedig 2300 forintért,
  • míg a hagyományos (korlátlan) szaunajegyhétfőn és csütörtökön 2200 forintba kerül.

Nyugdíjas fürdőjegy: helyieknek még olcsóbb

Kíváncsiak voltunk, milyen kedvezményekkel várják ősztől a nyugdíjasokat a Szabolcs-Szatmár-Bereg nagyobb fürdőiben. A honlapokat böngészve kiderült, van, ahol többféle engedményt is kínálnak, máshol szezontól független a nyugdíjasnap.

A nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdőben az alap nyugdíjasjegy a gyógyfürdőbe 3500 forint, a kedvezményeket biztosító helyi kártyákkal pedig 2975 vagy 2350 forint. A gyógyfürdőben kettő, míg a gyógyászati szárnyban egy medence áll a vendégek rendelkezésére, ezeken felül – az extrém hideg időjárást kivéve – egy kültéri gyógyvizes medence is a pihenni vágyókat szolgálja. Aktuális hír, hogy a beltéri úszómedencét szeptember 2-áig az éves karbantartás és a kötelező vízcsere miatt nem lehet használni.

Kedvezményes nyugdíjas fürdőjegy csábítja pihenésre az idősekk korosztályt a strandszezonon kívül.
A legtöbb gyógyfürdőben szaunázni is lehet
Illusztráció: Shutterstock

A kisvárdai Aquacinemában az alap napi nyugdíjas fürdőjegy 4500 – ezzel strandszezonban az élményparkba is be lehet menni –, délután négytől 3500 forint, illetve minden csütörtök nyugdíjasnap, amikor szintén 3500 forint a belépő. A jeggyel használhatóak

  • a gyógyvizes medencék víz alatti masszázzsal, dögönyözővel;
  • a 34–38°C-os, ásványi anyagban gazdag vizű termálmedencék;
  • a szaunavilág finn- és infraszaunával, gőz- és sókabinnal;
  • a Kneipp-taposó, ami frissítő váltófürdő a jobb keringésért;
  • a relax szoba a teljes testi-lelki feltöltődésért és
  • a csendes élményzóna a Bali medencével.

A termálvíz jótékonyan hat a szervezetre

A vásárosnaményi Szilva Termál és Wellnessfürdő három fedett és egy nyitott medencéjével egész évben folyamatosan fogadja a vendégeket. Negyvenöt fokos alkáli-hidrogénkarbonátos termálvize nagy mennyiségben tartalmaz nátriumot, kloridot és szulfátot, melyek jótékonyan hatnak az emésztőszervi, ér-, ízületi és krónikus nőgyógyászati megbetegedésekre. A nyugdíjas korosztálynak kifejezetten ajánlott ez a gyógyvíz; a nekik szóló napijegy 3500 forint, szaunával együtt 4500, de ha csak úszni szeretnének, 1500 forintot kell fizetniük. A helyi nyugdíjasok hétköznapokon 25 százalék kedvezményt kapnak, így azonban nem szaunázhatnak. A Szilva fürdőben szeptember 1-jén és 2-án karbantartás miatt nem fogadnak vendégeket.

A gyógyvíz jótékony hatásai:

  • ellazítja az izmokat, 
  • javítja a vérkeringést, 
  • enyhíti a mozgásszervi panaszokat, 
  • támogatja az immunrendszert, 
  • stresszoldó, nyugtató hatású.

A gyógyvízben 15–25 percig ajánlott tartózkodni, amit 20–30 perces pihenés kövessen.

 

