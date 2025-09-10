szeptember 10., szerda

Okozhat ennél nagyobb örömet férfinak egy nő? Döbbenetes jelenet Nyíregyházán!

A Nyíregyen Hallottam csoportban nem győz hálálkodni egy férfi. Hiszen már önmagában óriási öröm, ha nyer a Tippmixen – de legalább akkora bosszúság, ha elveszíti a szelvényt. Ekkor azonban segítőangyalként érkezett meg egy nő…

Nagy Zoltán
Okozhat ennél nagyobb örömet férfinak egy nő? Döbbenetes jelenet Nyíregyházán!

Forrás: illusztráció / getty images

„Nagyon szépen köszönöm a Nyíregyházi Jósaváros, Ungvár sétány 33. szám alatti Lottózóban dolgozó Hölgynek, hogy a tegnapi Magyarország–Portugália meccsre tett Tippmix-szelvényemet félretette nekem! Kiejtettem a kezemből, de nyerő szelvény volt. Innen is még egyszer hálásan köszönöm!” – írta a férfi.

 

