Nyíregyháza
57 perce
Okozhat ennél nagyobb örömet férfinak egy nő? Döbbenetes jelenet Nyíregyházán!
A Nyíregyen Hallottam csoportban nem győz hálálkodni egy férfi. Hiszen már önmagában óriási öröm, ha nyer a Tippmixen – de legalább akkora bosszúság, ha elveszíti a szelvényt. Ekkor azonban segítőangyalként érkezett meg egy nő…
Forrás: illusztráció / getty images
„Nagyon szépen köszönöm a Nyíregyházi Jósaváros, Ungvár sétány 33. szám alatti Lottózóban dolgozó Hölgynek, hogy a tegnapi Magyarország–Portugália meccsre tett Tippmix-szelvényemet félretette nekem! Kiejtettem a kezemből, de nyerő szelvény volt. Innen is még egyszer hálásan köszönöm!” – írta a férfi.
Ezt ne hagyja ki!Kisvárda
7 órája
Nem gondolták, hogy ott kamera lehet? Ezt művelték a fiúk a kisvárdai éjszakában! (videó)
Ezt ne hagyja ki!Rendőrség
5 órája
Rendőrök lepték el az M3-as autópálya szabolcsi szakaszát – Nem volt menekvés
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre