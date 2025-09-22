szeptember 22., hétfő

Móric névnap

25°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Boskovics Jenő-díjas

1 órája

Olasz gólkirály lett Litvániában, majd rácsodálkozott Nyíregyházára

Címkék#Nyíregyházi Állatpark#Olasz Gergő#sportriporter

Mindössze huszonnégy esztendős a Boskovics Jenő-díjas sportriporter, aki Litvániában gólkirályi címet szerzett labdarúgóként.

L. Tóth Lajos
Olasz gólkirály lett Litvániában, majd rácsodálkozott Nyíregyházára

Miként a Kisvárda elleni nyitófordulóban, szombaton, a Pakssal szembeni, ugyancsak 1-1-re végződött bajnokit is Olasz Gergő közvetítette a Nemzeti Sportrádióban. Nem pusztán a mérkőzés kedvéért utazott Nyíregyházára, ápolta a baráti kapcsolatait, és kilátogatott Sóstógyógyfürdőre is.

Olasz Gergő Szalay Kristóf
Olasz Gergő és Szalai Kristóf Fotó: MSÚSZ


Olasz Gergő az állatparkban is járt

– Nagyon tetszett a Nyíregyházi Állatpark, de csak délelőtt értem rá, így nem tudtam hosszasan elidőzni. Amit tapasztaltam, az csupa pozitív, érdemes oda visszatérni – mondta Gergő, aki hangmérnök nélkül, egyedül oldotta meg a feladatát a stadionban. Előzőleg a közelmúltban Druskininkaiban járt, ahol huszadszor rendezte meg a Litván Újságíró-szövetség a hagyományos labdarúgótornáját. A résztvevők száma és a viadal tradíciója alapján  méltán érdemelte ki, hogy Európa-bajnokságként hivatkozzanak rá a szervezők. A rendkívül erős, 14 csapatos mezőnyben a magyar együttes négy győzelmet aratott, háromszor döntetlenre végzett és csak kétszer kapott ki, ez a hetedik helyre volt elegendő. A torna gólkirálya Olasz Gergő lett hét találattal.
– Jó labdákkal találtak meg a csapattársak, a gólkirályság közös siker – jegyezte meg a 24 éves sportember, aki a BLSZ II. osztályban szereplő Rákosmente SK nagypályás gárdájának labdarúgója.
Ebben az esztendőben ő kapta a Magyar Sportújságírók Szövetsége dunaszerdahelyi kongresszusán a legjobb 30 év alatti újságírónak járó Boskovics Jenő-díjat.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu