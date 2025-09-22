Olasz gólkirály lett Litvániában, majd rácsodálkozott Nyíregyházára

Miként a Kisvárda elleni nyitófordulóban, szombaton, a Pakssal szembeni, ugyancsak 1-1-re végződött bajnokit is Olasz Gergő közvetítette a Nemzeti Sportrádióban. Nem pusztán a mérkőzés kedvéért utazott Nyíregyházára, ápolta a baráti kapcsolatait, és kilátogatott Sóstógyógyfürdőre is.

Olasz Gergő és Szalai Kristóf Fotó: MSÚSZ



Olasz Gergő az állatparkban is járt

– Nagyon tetszett a Nyíregyházi Állatpark, de csak délelőtt értem rá, így nem tudtam hosszasan elidőzni. Amit tapasztaltam, az csupa pozitív, érdemes oda visszatérni – mondta Gergő, aki hangmérnök nélkül, egyedül oldotta meg a feladatát a stadionban. Előzőleg a közelmúltban Druskininkaiban járt, ahol huszadszor rendezte meg a Litván Újságíró-szövetség a hagyományos labdarúgótornáját. A résztvevők száma és a viadal tradíciója alapján méltán érdemelte ki, hogy Európa-bajnokságként hivatkozzanak rá a szervezők. A rendkívül erős, 14 csapatos mezőnyben a magyar együttes négy győzelmet aratott, háromszor döntetlenre végzett és csak kétszer kapott ki, ez a hetedik helyre volt elegendő. A torna gólkirálya Olasz Gergő lett hét találattal.

– Jó labdákkal találtak meg a csapattársak, a gólkirályság közös siker – jegyezte meg a 24 éves sportember, aki a BLSZ II. osztályban szereplő Rákosmente SK nagypályás gárdájának labdarúgója.

Ebben az esztendőben ő kapta a Magyar Sportújságírók Szövetsége dunaszerdahelyi kongresszusán a legjobb 30 év alatti újságírónak járó Boskovics Jenő-díjat.