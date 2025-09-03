Ennyiért már egy autót sem kapni, nemhogy házat – Te beköltöznél ezekbe a nyíregyházi ingatlanokba?

Bármilyen furcsának tűnik, de újra a figyelem középpontjába kerülnek az olcsó, de még lakható ingatlanok. Bár ezek a házak gyakran kompromisszumokat követlenek, sokak számára mégis jó lehetőséget kínálnak. A potom áron megvehető ingatlanokban elsősorban azok látnak fantáziát, akik pénzszűkében csak lassan, lépésről lépésre tudnak felújítani, így tulajdonképpen a saját elképzeléseikre formálhatják otthonukat. Körülnéztünk Nyíregyházán az olcsó ingatlanok piacán, s hogy meglepődtünk-e?

Olcsó ingatlan a Gyík utcán nagy kerttel, telekkel

Forrás: oc.hu

Olcsó ingatlan, de milyen áron?

Sokan olvasták cikkünket a napokban, amiben arról írtunk, hogy elképesztő luxusházakat árulnak vármegyénkben, a legdrágább ingatlan Nyíregyházán több mint félmilliárd forintba kerül, még azt is túlszárnyalja egy 16 700 négyzetméteres telek 900 millió forintért. Most megnéztük, melyek a legolcsóbb ingatlanok a szabolcsi városban.

– Keresik az olcsó lakást Nyíregyházán is, főként azok, akik hitelképtelenség miatt nem álmodhatnak másról. Ma már ritkább a felújítás utáni továbbértékesítés

– mondta el Ugrai Roland. Az Otthon Centrum nyíregyházi irodavezetője szerint, akik kevés önerővel bírnak, nem vehetnek fel hitelt vagy magas összegű kölcsönt, inkább lejjebb adnak az elképzeléseikből. Más kérdés, hogy a felújításra szoruló épületbe ki az, aki rögtön beköltözik, mert mondjuk nincs más lehetősége, vagy a megvásárolt régi, elavult ingatlan évekig üresen áll, amíg tulajdonosa lassacskán saját erőből korszerűsíti. Mindkettőre akad példa bőven.

Nyíregyházán a Gyík utcán egy kétszobás, vályogból épült, jól karbantartott családi házra van kitéve az eladó tábla, ami egy 3302 m2-es telken terül el. Már a telek nagysága is csalogató! Gyümölcsfák és selyemakác teszik hangulatossá a kertet. Az épület gázzal fűthető. Ablakai, szaniterei cserére szorulnak, a homlokzata jó állapotú, szobái már laminált padló burkolatot kaptak. Egy 64 négyzetméteres 24 millió forintos ingatlanról van szó.

Számít a lokáció

– Fontos megjegyezni azt is, hogy ha „egy rosszabb környéken” olcsóbb egy lakás, azt a felújítás után nehezebb eladni! Köztudott, hogy minden városban vannak erősebb és gyengébb lokációk. Ugyanakkor nagyon is megéri megvenni egy felújítandó házat vagy lakást egy népszerű övezetben, mert annak értéke nem kopik el

– tette hozzá Ugrai Roland. Nyíregyházán a Huszár lakótelep környékén nehezebb ingatlant eladni, az Érkert is ide sorolható. A népszerű lakóparkok az Örökösföldön épülnek, a Hímes, a Sóstó örök sláger a lakásvásárlók körében.