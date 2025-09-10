szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

24°
+25
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Együtt buliztak

1 órája

Olcsva pezsgett: őszköszöntő vigadalom (fotókkal)

Címkék#Újvári Marika#Dobrozemszky Gábor#Olcsváért Egyesület

Bíró Bertalan vezényelte az utcabált a művelődési ház mögötti kézilabdapályán. Az őszköszöntő vigadalom hozzátartozik Olcsva közösségi életéhez.

Szon.hu
Olcsva pezsgett: őszköszöntő vigadalom (fotókkal)

Fotó:

Keverjünk-kavarjunk mottóval kezdődött a főzőverseny, ezzel indult az olcsvai őszköszöntő vigadalom. 

Olcsva őszköszöntő vigadalom
Olcsva közössége összetartott ezúttal is  Fotó: Bodnárné Varga Éva                              

Olcsva apraja-nagyja a kézilabdapályánál

Újvári Marika előadóművész, nótaénekes lépett fel, majd az Olcsváért Egyesület népdalköre nótázott. Gregus Anikó és Dobrozemszky Gábor zenés műsora következett, Bíró Bertalan vezényelte az utcabált Olcsva művelődési háza mellett, a kézilabdapályán.

Olcsva pezsgett: őszköszöntő vigadalom

Fotók: Bodnárné Varga Éva 


 Más témákat is ajánlunk: 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu