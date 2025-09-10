Olcsva pezsgett: őszköszöntő vigadalom (fotókkal)

Keverjünk-kavarjunk mottóval kezdődött a főzőverseny, ezzel indult az olcsvai őszköszöntő vigadalom.

Olcsva közössége összetartott ezúttal is Fotó: Bodnárné Varga Éva

Olcsva apraja-nagyja a kézilabdapályánál

Újvári Marika előadóművész, nótaénekes lépett fel, majd az Olcsváért Egyesület népdalköre nótázott. Gregus Anikó és Dobrozemszky Gábor zenés műsora következett, Bíró Bertalan vezényelte az utcabált Olcsva művelődési háza mellett, a kézilabdapályán.