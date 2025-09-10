Együtt buliztak
1 órája
Olcsva pezsgett: őszköszöntő vigadalom (fotókkal)
Bíró Bertalan vezényelte az utcabált a művelődési ház mögötti kézilabdapályán. Az őszköszöntő vigadalom hozzátartozik Olcsva közösségi életéhez.
Fotó:
Keverjünk-kavarjunk mottóval kezdődött a főzőverseny, ezzel indult az olcsvai őszköszöntő vigadalom.
Olcsva apraja-nagyja a kézilabdapályánál
Újvári Marika előadóművész, nótaénekes lépett fel, majd az Olcsváért Egyesület népdalköre nótázott. Gregus Anikó és Dobrozemszky Gábor zenés műsora következett, Bíró Bertalan vezényelte az utcabált Olcsva művelődési háza mellett, a kézilabdapályán.
Olcsva pezsgett: őszköszöntő vigadalomFotók: Bodnárné Varga Éva
