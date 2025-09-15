1 órája
Elsöprő sikerrel jubilált az Olvasólétra (fotókkal)
Immár 10 éve indult az Olvasólétra, ami az országos könyvtári mintaprogramok közé is bekerült.
Egy évtizeddel ezelőtt, 2016 januárjában indult az Olvasólétra névre keresztelt olvasásnépszerűsítő program Nyíregyházán, a Vécsey Utcai Fiókkönyvtárban. A kezdeményezés célja, hogy hosszú időre az olvasás, a könyvek, no meg a könyvtár bűvkörébe vonja a gyermekeket. A részvételi számok évről évre emelkednek, ám az idén minden korábbi eredményt és elképzelést sikerült túlszárnyalni: 23 általános iskola diákjai vettek részt a játékon, s közülük 387-en jutottak az Olvasólétra legfelső fokára.
Olvasólétra záróünnepségFotók: Bozsó Katalin
Szépen lépdeltek az Olvasólétra fokain
Az idén is a Jókai Mór Református Általános Iskola és a Vécsey Károly Általános Iskola diákjai voltak a legaktívabbak, a tavaly alapított Olvasó Iskola díj vándorserlege pedig ezúttal is a jókaisokhoz került – tájékoztatta szerkesztőségünket a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár. Arra is kitértek, a gyerekeket az idén is könnyű volt megnyerni a programnak, ami a szülők körében is kedvező volt a fogadtatása.
Az Olvasólétra meghirdetésekor minden gyermek egy hangosolvasási próbán vett részt, amelyet sikeresen teljesítve juthattak az Olvasólétra első fokára. Ezt követően a könyvtáros által leválogatott könyvek közül választhattak maguknak olvasnivalót – természetesen az életkoruknak, illetve képességeiknek megfelelőt. Minden egyes kötet elolvasása egy újabb lépés volt a jelképes létrán.
