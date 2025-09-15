szeptember 15., hétfő

Kiváló kezdeményezés

1 órája

Elsöprő sikerrel jubilált az Olvasólétra (fotókkal)

Címkék#Jókai Mór Református Általános Iskola#olvasás#Olvasólétra

Immár 10 éve indult az Olvasólétra, ami az országos könyvtári mintaprogramok közé is bekerült.

Szon.hu

Egy évtizeddel ezelőtt, 2016 januárjában indult az Olvasólétra névre keresztelt olvasásnépszerűsítő program Nyíregyházán, a Vécsey Utcai Fiókkönyvtárban. A kezdeményezés célja, hogy hosszú időre az olvasás, a könyvek, no meg a könyvtár bűvkörébe vonja a gyermekeket. A részvételi számok évről évre emelkednek, ám az idén minden korábbi eredményt és elképzelést sikerült túlszárnyalni: 23 általános iskola diákjai vettek részt a játékon, s közülük 387-en jutottak az Olvasólétra legfelső fokára.

Olvasólétra záróünnepség

Fotók: Bozsó Katalin

Szépen lépdeltek az Olvasólétra fokain

Az idén is a Jókai Mór Református Általános Iskola és a Vécsey Károly Általános Iskola diákjai voltak a legaktívabbak, a tavaly alapított Olvasó Iskola díj vándorserlege pedig ezúttal is a jókaisokhoz került – tájékoztatta szerkesztőségünket a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár. Arra is kitértek, a gyerekeket az idén is könnyű volt megnyerni a programnak, ami a szülők körében is kedvező volt a fogadtatása.

Az Olvasólétra meghirdetésekor minden gyermek egy hangosolvasási próbán vett részt, amelyet sikeresen teljesítve juthattak az Olvasólétra első fokára. Ezt követően a könyvtáros által leválogatott könyvek közül választhattak maguknak olvasnivalót – természetesen az életkoruknak, illetve képességeiknek megfelelőt. Minden egyes kötet elolvasása egy újabb lépés volt a jelképes létrán.

 

