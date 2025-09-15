Elsöprő sikerrel jubilált az Olvasólétra (fotókkal)

Szépen lépdeltek az Olvasólétra fokain

Az idén is a Jókai Mór Református Általános Iskola és a Vécsey Károly Általános Iskola diákjai voltak a legaktívabbak, a tavaly alapított Olvasó Iskola díj vándorserlege pedig ezúttal is a jókaisokhoz került – tájékoztatta szerkesztőségünket a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár. Arra is kitértek, a gyerekeket az idén is könnyű volt megnyerni a programnak, ami a szülők körében is kedvező volt a fogadtatása.

Az Olvasólétra meghirdetésekor minden gyermek egy hangosolvasási próbán vett részt, amelyet sikeresen teljesítve juthattak az Olvasólétra első fokára. Ezt követően a könyvtáros által leválogatott könyvek közül választhattak maguknak olvasnivalót – természetesen az életkoruknak, illetve képességeiknek megfelelőt. Minden egyes kötet elolvasása egy újabb lépés volt a jelképes létrán.