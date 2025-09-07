2 órája
Élőben Kötcséről: kövesse nyomon Orbán Viktor beszédét
Idén történelmi újítás, hogy Orbán Viktor beszédét először élőben közvetítik a közösségi médiában.
A kötcsei beszédét Orbán Viktor azzal kezdte, hogy bemutatta a 2026-os választásokra készített győzelmi tervet, leszögezve, hogy leginkább erről fog majd beszélni. Kijelentette: leginkább az ellenfeleik miatt lett nyilvános a kötcsei pikniket, emiatt a beszédében sem lesz annyi kiszólás, csipkelődés, mint korábban. A miniszterelnök szerint azért fontos a nyíltság, hogy bemutassák, hogy jó szándékaik vannak.
„Mi mindig azt csináltuk, amit mondtunk, és azt teljesítettük is”
– közölte Orbán Viktor, leszögezve: a beváltott ígéretekből fakadó bizalom hozta el sorozatos választási győzelmeiket, így a jövőben is, a 2026-os választáson is az lesz a döntő kérdés:
kiben lehet bízni?
Orbán élesen bírálta a Tisza Pártot, amely nyíltan vállalta szerinte, hogy mást tenne kormánypozícióban, mint amit most ígér.
„A Tisza ezüst tálcán kínálta fel a fejét, fogadjuk el”
– összegezte Orbán Viktor. Továbbá úgy látja, a Tisza a „balhépolitikát” képviseli, amit az is mutat, hogy a polgári piknik helyszínére, Kötcsére is eljöttek a mai napon.
„Erre kell felkészülnünk. Ez nevezhetjük kiskakas-politikának. Ott kakaskodás van, melldüllesztés, nagyot mondás. Ott mindig a kiskakas áll a világegyetem középpontjában, de a kiskakasból soha nem lesz nagykakas”
– jelentette ki Orbán Viktor ezzel Magyar Péterre utalva.
Orbán Viktor úgy látja, a legfontosabb kérdés ma az, hogy talpra tud-e állni az unió gazdasága
Orbán Viktor arról is említést tett, hogy Kötcsén az elmúlt évben felállítottak egy tézist, miszerint amit Nyugat-Európának hívunk, az ma Közép-Európában található meg. Megjegyezte: a nyugati világot a hit és az értelem tartja életben, mert vannak dolgok, amiket csak ezekkel lehet megérteni. Ez az iszlamizációval mára kezd kiveszni a kontinens nyugati felén, és már csak Közép-Európában található meg - állapította meg. Kitért arra is, hogy a legutóbbi találkozón számos kérdést nyitva hagytak , amire mára válaszokat kaptak. Megemlítette többek között példaként az amerikai elnökválasztást, valamint az orosz katonai győzelmet.
A miniszterelnök leszögezte: az Egyesült Államokban az új elnökkel karöltve új stratégia is érkezett: felismerve, ha ez a globális kereskedelmi rend fennmarad, akkor az Egyesült Államok le fog maradni. Beismerték emellett azt is, hogy Kínának számos olyan előnye van, amit nehéz, vagy egyáltalán nem lehet behozni. Beismerték azt is, hogy az orosz-ukrán háborút Oroszország megnyerte. Szembe kellett nézniük azzal is - a katonai jelenlét tekintetében - , hogy vesztésre állnak a Csendes-óceáni térségben: Kína ugyanis lassan, de biztosan integrálja majd a térséget a saját gazdasági érdekszférájába. Végezetül beismerték, hogy az Európai Unió gyenge marad.
Orbán Viktor szerint az Egyesült Államok szétbontja a jelenleg ismert világgazdaságot és a saját gazdaságát helyben szeretné fejleszteni.
Ezzel párhuzamosan mi történik Európában? Orbán Viktor szerint, a legfontosabb kérdés ma az, hogy talpra tud-e állni az unió gazdasága. A francia és a német belpolitikai és gazdasági helyzetet elnézve, aligha - vélekedett. Lengyelországról viszont pozítivan beszélt, szerinte kezd véget érni az új elnök miatt a korábban kialakult liberális hegemónia, ami a visegrádi négyekre is jó hatással lehet. Rámutatott: a nyugatnak bele kell törődnie abba, hogy Vlagyimir Putyin marad Oroszország elnöke, a háborút pedig az oroszok megnyerték.
Cikkünk frissül...
Vasárnap délután Kötcsén tartják a Polgári Pikniket, ahol Orbán Viktor minden évben elindítja az őszi politikai szezont. Idén történelmi újítás, hogy a kormányfő beszédét először élőben közvetítik a közösségi médiában - összegezte az Origo. A miniszterelnök a 2026-os választásokra készített „győzelmi terv” részleteit is érintheti, miközben Európa jövőjéről, a háborús veszélyekről és a családpolitika folytatásáról beszél. A hagyomány szerint a kötcsei gondolatok hosszú időre meghatározzák a politikai irányt: 2009-ben a centrális erőtér, 2018-ban az EP-választás, 2021-ben a stabilitás, 2024-ben pedig a gazdasági semlegesség volt a központi üzenet. Most is országos figyelem kíséri a Dobozy-kúria kertjében elhangzó szavakat. A kötcsei események fontosabb részleteiről itt számoltunk be:
