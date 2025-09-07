Élőben Kötcséről: kövesse nyomon Orbán Viktor beszédét

A kötcsei beszédét Orbán Viktor azzal kezdte, hogy bemutatta a 2026-os választásokra készített győzelmi tervet, leszögezve, hogy leginkább erről fog majd beszélni. Kijelentette: leginkább az ellenfeleik miatt lett nyilvános a kötcsei pikniket, emiatt a beszédében sem lesz annyi kiszólás, csipkelődés, mint korábban. A miniszterelnök szerint azért fontos a nyíltság, hogy bemutassák, hogy jó szándékaik vannak.

„Mi mindig azt csináltuk, amit mondtunk, és azt teljesítettük is”

– közölte Orbán Viktor, leszögezve: a beváltott ígéretekből fakadó bizalom hozta el sorozatos választási győzelmeiket, így a jövőben is, a 2026-os választáson is az lesz a döntő kérdés:

kiben lehet bízni?

Orbán élesen bírálta a Tisza Pártot, amely nyíltan vállalta szerinte, hogy mást tenne kormánypozícióban, mint amit most ígér.

„A Tisza ezüst tálcán kínálta fel a fejét, fogadjuk el”

– összegezte Orbán Viktor. Továbbá úgy látja, a Tisza a „balhépolitikát” képviseli, amit az is mutat, hogy a polgári piknik helyszínére, Kötcsére is eljöttek a mai napon.

„Erre kell felkészülnünk. Ez nevezhetjük kiskakas-politikának. Ott kakaskodás van, melldüllesztés, nagyot mondás. Ott mindig a kiskakas áll a világegyetem középpontjában, de a kiskakasból soha nem lesz nagykakas”

– jelentette ki Orbán Viktor ezzel Magyar Péterre utalva.

Orbán Viktor úgy látja, a legfontosabb kérdés ma az, hogy talpra tud-e állni az unió gazdasága

Orbán Viktor arról is említést tett, hogy Kötcsén az elmúlt évben felállítottak egy tézist, miszerint amit Nyugat-Európának hívunk, az ma Közép-Európában található meg. Megjegyezte: a nyugati világot a hit és az értelem tartja életben, mert vannak dolgok, amiket csak ezekkel lehet megérteni. Ez az iszlamizációval mára kezd kiveszni a kontinens nyugati felén, és már csak Közép-Európában található meg - állapította meg. Kitért arra is, hogy a legutóbbi találkozón számos kérdést nyitva hagytak , amire mára válaszokat kaptak. Megemlítette többek között példaként az amerikai elnökválasztást, valamint az orosz katonai győzelmet.