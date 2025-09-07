szeptember 7., vasárnap

Kötse 2025

35 perce

Orbán Viktor Kötcsén indítja el a politikai évadot

Orbán Viktor Kötsén vázolja fel az elkövetkezendő időszak stratégiai irányonalait.

Szon.hu
Orbán Viktor Kötcsén indítja el a politikai évadot

Orbán Viktor kötcsei beszédei mindig nagy jelentőséggel bírnak (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap Kötcsén tartja meg az idei helyzetértékelő beszédét, amelyet a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett polgári pikniken mond el. A figyelem így ezen a napon Kötse településre szegeződik. A hagyomány 2004 óta él, és minden évben a kormányfő itt vázolja fel a következő időszak stratégiai irányait. Az idei alkalom különleges, mert most először nem csupán a helyszínen hallhatják a résztvevők, hanem a közösségi médiában élőben is követhető lesz a beszéd.

Orbán Viktor, Kötse, beszéd, kötsei piknik
Orbán Viktor kötcsei beszédei mindig nagy jelentőséggel bírnak (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Orbán Viktor beszéde a közösségi felületeken is követhető majd

Várhatóan szó esik a 2026-os választásokra való felkészülésről, az Európai Unió jövőjéről, a háborús helyzetről és a gazdasági kilátásokról is. Orbán Viktor eddigi kötcsei felszólalásai mindig iránymutatást adtak a politikai évadra, így most is meghatározó üzenetek hangzanak majd el Magyarország jövőjéről - emlékeztetett a Magyar Nemzet.

 

