Kötcse 2025

23 perce

Nemzeti konzultáció, bizalom és kiskakas politika

Címkék#konzultáció#Dr Szabó Tünde#Dr Kovács Sándor#Orbán Viktor

Ma tartották a 21. polgári pikniket. Orbán Viktor miniszterelnök kötcsei fontos gondolatait osztották meg a szabolcsi országgyűlési képviselők a közösségi oldalaikon.

Munkatársunktól
Nemzeti konzultáció, bizalom és kiskakas politika

Orbán Viktor miniszterelnök a kötcsei polgári pikniken fontos bejelentéseket tett

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A kötcsei polgári pikniken vasárnap először mondott a nyilvánoság előtt beszédet Orbán Viktor miniszterelnök. A jobboldali–konzervatív értelmiség és politikusok találkozója 2004 óta a nemzeti oldal legfontosabb fóruma, ahol minden évben kijelölik az előttük álló feladatokat.

Orbán Viktor miniszterelnök kötcsei gondolatait a vármegye kormánypárti országgyűlési képviselői is megosztották
Orbán Viktor miniszterelnök kötcsei gondolatait a vármegye kormánypárti országgyűlési képviselői is megosztották
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A kötcsei találkozóról portálunk is folyamatosan beszámolt, késő délutántól pedig már Szabolcs-Szatmár-Bereg kormánypárti országgyűlési képviselői is idézték a miniszterelnököt.

Orbán Viktor miniszterelnök fontos gondolatait osztották meg az országgyűlési képviselőink

Orbán Viktor a kötcsei pikniken elmondott beszédében kiemelte: a múltban a megszolgált bizalom miatt nyertük meg sorra a választásokat, most is ez a kérdés: kiben lehet megbízni – írta közösségi oldalán bejegyzésében dr. Vinnai Győző, Nyíregyháza országgyűlési képviselője.

„Ahhoz, hogy az Unió ne essen szét és ne ez legyen az utolsó költségvetése, az Európai Uniót át kell szervezni” – erről már dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselő posztolt a közösségi oldalán, dr. Kovács Sándor oldalán pedig olvashatjuk a megerősítést, hogy a miniszterelnök bejelentette: Nemzeti konzultáció indul a Tisza kiszivárgott adóterveiről. S Orbán Viktor Kötcsén elmondott beszédének azt a mondatát, miszerint: aki elveszíti az emberek bizalmát, annak ne marad más csak a balhé. Ez maradt nekik, ez várható tőlük az elkövetkező 7 hónapban.

„Mi vagyunk az esélyesek. 106 körzetből 80-at megnyernénk, és ez biztos, stabil kormányzást eredményezne – osztotta meg dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő a közösségi oldalán, ahogy az a kötcsei mondatot is, hogy az a legszebb a kiskakas-politikában, hogy a kiskakasból sohasem lesz nagykakas - fogalmazott Orbán Viktor.

 

 

