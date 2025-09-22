szeptember 22., hétfő

Öregedés művészete

1 órája

Jobb megelőzni, mint megélni - folytatódik az előadássorozat

Fontos előadást hallgathatnak meg az érdeklődők Nyíregyházán. A program része az Öregedés művészete elnevezésű programsorozatnak.

Szon.hu
Az előadást a Váci Mihály Kulturális Központban rendezik

Forrás: nyiregyhaza.hu

A tűzvédelem fontosságáról tart előadást Toldi András tűzoltó alezredes szeptember 24-én 15 órától a Váci Mihály Kulturális Központban, Nyíregyházán. A program része az Öregedés művészete elnevezésű előadássorozatnak.

 

