„Nem tagadta meg hitét” – boldoggá avatják Orosz Péter Pál görögkatolikus papot

Az ünnepi program már szeptember 26-án, pénteken elkezdődik Nagykálló görögkatolikus templomában, ahol 20 órától a fiatalok vezetésével imaest lesz, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak. Azt követően 22 órától éjszakai zarándoklat indul Biribe, amely során elmélkedésekkel készülhetnek lélekben a résztvevők, felidézve Orosz Péter Pál életének jelentős pillanatait. Az érkezést követően a templomban egész éjszaka virrasztás lesz zsoltárokkal, evangéliumi olvasmányokkal és részletekkel a boldoggá avatás előtt álló mártír pap életéből.

Szeptember 27-én a kárpátaljai Bilkén történelmi eseményre készülnek: Orosz Péter Pál boldoggá avatására.

Szeptember 27-én, szombaton Biriben az ünnepi események reggel 8.30-kor kezdődnek az utrenyével, majd 9.45-kor Orosz Péter Pál életét és szolgálatát ismertetik a jelen lévő hívekkel. 10 órakor kezdődik az ünnepi Szent Liturgia, amelyet körmenet követ, és amely során megáldják a Boldog Péter Pált ábrázoló ikont, ad hírt az eseményről a Magyar Kurír a Nyíregyházi Egyházmegyére hivatkozva.

Ki volt Orosz Péter Pál?

Orosz Péter Pál (1917–1953) görögkatolikus pap és mártír. Magyarországon született, de élete nagy részét Kárpátalján töltötte. A szovjet hatalomátvétel után, az 1940-es években menekülnie kellett, mert nem volt hajlandó áttérni az ortodox hitre.

1942-ben szentelték pappá, és a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegyében szolgált.

A szovjet hatóságok bujkálásra kényszerítették, a belügyi hatóságok figyelték és nyomoztak utána. Amikor 1949-ben a görögkatolikus egyházat betiltották, és a társadalom megbecsült tagjait módszeresen eltüntették, ő továbbra is titokban végezte szolgálatát. 1953-ban elfogatóparancsot adtak ki ellene. Megpróbált elmenekülni, de augusztus 27-én egy rendőr megállította az alsókaraszlói vasútállomáson, és letartóztatta. Gyalog indította útnak, de Alsókaraszló közelében egy út menti keresztnél Orosz Péter kijelentette, hogy nem megy tovább. Ekkor a rendőr halálosan megfenyegette, majd miután Orosz atya letérdelt, hogy a rózsafüzért imádkozza, lelőtte. A merényletet követően azonnal vértanúnak tekintették. Elhantolásának helye a Szovjetunió felbomlásáig rejtve maradt.