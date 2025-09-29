4 órája
Boldoggá avatták a vértanú papot, Orosz Péter Pált (fotók)
Ünnepélyes szertartás keretében boldoggá avatták Orosz Péter Pált, aki hűséges szolgálatával és vértanúi életével példát hagyott az utókor számára.
A kárpátaljai Bilkén, szeptember 27-én boldoggá avatták Orosz Péter vértanú papot. Ebből az alkalomból vértanú szülőfalujában, Biriben és a szomszédos Nagykállóban is imádságos ünnepségeket tartottak. A magyarországi Görögkatolikus Metropólia ezekkel a párhuzamos programokkal biztosította az eseménybe való becsatlakozás lehetőségét.
A nagykállói görögkatolikus templomban szeptember 26-án fiatalok szervezésében imaesttel indult lelki készület. Az Akathisztosz imádság központi elmélkedései Orosz Péter Pál örökségét mutatták be a nyolc boldogság fényében. Az eseményen több mint nyolcvan fiatal vett részt, köztük dr. Varga Lajos váci segédpüspök és Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök is. Az imaest után kiscsoportos beszélgetések zajlottak, majd éjszakai fáklyás zarándoklat indult Nagykállóból Biribe.
Boldoggá avatták Orosz Péter Pált. A vértanút, aki Biriben születettFotók: Görögkatolikus Metropólia/ Nyíregyházi Egyházmegye
Szeptember 27-én Biriben ünnepi Szent Liturgiát mutattak be, amelyet Szabó Tamás pasztorális helynök vezetett tizenöt paptestvér és bazilita szerzetes részvételével. Prédikációjában hangsúlyozta: Orosz Péter Pál egyszerűsége, irgalmassága és állhatatos imádsága mutat prófétai példát a mai keresztényeknek is. A vértanú boldoggá avatásáról szóló részletes beszámolót itt olvashatja el, és a Görögkatolikus Metropólia oldalán.
