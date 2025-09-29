Boldoggá avatták a vértanú papot, Orosz Péter Pált (fotók)

A kárpátaljai Bilkén, szeptember 27-én boldoggá avatták Orosz Péter vértanú papot. Ebből az alkalomból vértanú szülőfalujában, Biriben és a szomszédos Nagykállóban is imádságos ünnepségeket tartottak. A magyarországi Görögkatolikus Metropólia ezekkel a párhuzamos programokkal biztosította az eseménybe való becsatlakozás lehetőségét.

A nagykállói görögkatolikus templomban szeptember 26-án fiatalok szervezésében imaesttel indult lelki készület. Az Akathisztosz imádság központi elmélkedései Orosz Péter Pál örökségét mutatták be a nyolc boldogság fényében. Az eseményen több mint nyolcvan fiatal vett részt, köztük dr. Varga Lajos váci segédpüspök és Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök is. Az imaest után kiscsoportos beszélgetések zajlottak, majd éjszakai fáklyás zarándoklat indult Nagykállóból Biribe.