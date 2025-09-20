Megdöbbentő, egértetemet találtak a büfében az ellenőrzéskor! És ez még nem minden!

A hatóságok 217 eljárást indítottak, a kiszabott bírságok összege meghaladta a 37 millió forintot – tájékoztatta portálunkat a hatóság. Az országos ellenőrzéssorozat során leggyakrabban higiéniai hiányosságokba ütköztek, szennyezett munkafelületeket, elhanyagolt hűtőket, hiányos kézmosási lehetőségeket és nem megfelelő mosogatási körülményeket találtak. Egy szabolcsi eset azonban messze túlmutatott az átlagos szabálytalanságokon: egy büfében rágcsálóürülékre és egy egértetemre bukkantak az ellenőrök. Az üzletet azonnal bezárták, az ügybe a rendőrség és a helyi önkormányzat is bekapcsolódott, az ott tárolt árut pedig megsemmisítették. Megkerestük az NFKH-t, a vármegyei tapasztalatokra voltunk kíváncsiak.

Az országos ellenőrzéssorozat a büfékre és a fagylaltozókra is kiterjedt Illusztráció: MW-Archív

Az országos ellenőrzéssorozat során egértetemet is talált a hatóság

A hatóság tájékoztatása szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében összesen 56 vendéglátó-ipari egységet ellenőriztek. 11 esetben indult eljárás, az eddig kiszabott bírságok összege meghaladta a 3,5 millió forintot, három egység tevékenységét pedig korlátozni kellett.

Az egyik büfé ellenőrzése során az egységben nagy mennyiségű rágcsáló-ürüléket és egy egértetemet is találtak az ellenőrök.

Az ellenőrzés lefolytatásához szükséges volt rendőrség és a helyi önkormányzat segítségét kérni, mivel az üzemeltető részéről jelen lévő két személy az ellenőrzés helyszínét elhagyta. Nagyfokú takarítatlanság, bűz volt jellemző az egység egész területén, nem volt szociális helyiség, hús és zöldség előkészítővel, de ennek ellenére helyben is és „otthon” is készítettek elő és dolgoztak fel húst és zöldségeket. Nem volt kézmosó és nem használtak mosogatószert. A hatóság a helyszínen az egység azonnali bezárásáról döntött, az élelmiszereket pedig kivonták a forgalomból

– tudtuk meg a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságtól.