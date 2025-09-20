2 órája
Megdöbbentő, egértetemet találtak a büfében az ellenőrzéskor! És ez még nem minden!
Összesen 33 vendéglátóhely működését kellett korlátozni, és közel 1200 kilogramm élelmiszert vontak ki azonnal a forgalomból. Országos ellenőrzéssorozatot indított nyár elején a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH), melyben strandbüféket, fesztiválokra kitelepült árusokat és fagylaltozókat vizsgáltak.
A hatóságok 217 eljárást indítottak, a kiszabott bírságok összege meghaladta a 37 millió forintot – tájékoztatta portálunkat a hatóság. Az országos ellenőrzéssorozat során leggyakrabban higiéniai hiányosságokba ütköztek, szennyezett munkafelületeket, elhanyagolt hűtőket, hiányos kézmosási lehetőségeket és nem megfelelő mosogatási körülményeket találtak. Egy szabolcsi eset azonban messze túlmutatott az átlagos szabálytalanságokon: egy büfében rágcsálóürülékre és egy egértetemre bukkantak az ellenőrök. Az üzletet azonnal bezárták, az ügybe a rendőrség és a helyi önkormányzat is bekapcsolódott, az ott tárolt árut pedig megsemmisítették. Megkerestük az NFKH-t, a vármegyei tapasztalatokra voltunk kíváncsiak.
Az országos ellenőrzéssorozat során egértetemet is talált a hatóság
A hatóság tájékoztatása szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében összesen 56 vendéglátó-ipari egységet ellenőriztek. 11 esetben indult eljárás, az eddig kiszabott bírságok összege meghaladta a 3,5 millió forintot, három egység tevékenységét pedig korlátozni kellett.
Az egyik büfé ellenőrzése során az egységben nagy mennyiségű rágcsáló-ürüléket és egy egértetemet is találtak az ellenőrök.
Az ellenőrzés lefolytatásához szükséges volt rendőrség és a helyi önkormányzat segítségét kérni, mivel az üzemeltető részéről jelen lévő két személy az ellenőrzés helyszínét elhagyta. Nagyfokú takarítatlanság, bűz volt jellemző az egység egész területén, nem volt szociális helyiség, hús és zöldség előkészítővel, de ennek ellenére helyben is és „otthon” is készítettek elő és dolgoztak fel húst és zöldségeket. Nem volt kézmosó és nem használtak mosogatószert. A hatóság a helyszínen az egység azonnali bezárásáról döntött, az élelmiszereket pedig kivonták a forgalomból
– tudtuk meg a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságtól.
Nagyot néztek az ellenőrök Szabolcsban! Nyugdíjas segédmunkás ácsolta a tetőt, de ez csak a kisebbik rossz
A másik vendéglátóegység egy fagylaltozó volt, ami az önkormányzattól kapott nyilvántartásba vételétől eltérően vendéglátó ipari termékeket (pizza, hot-dog, hamburger, sült burgonya) készítettek helyben, mosogató és kézmosó berendezés nélkül. Az ügyfélnek kizárólag fagylalt árusítására volt engedélye, azonban magának a fagylalt árusításának körülményei is kifogásolhatóak voltak.
Az ügyfél a helyszínen nem tudta a fagylaltok esetében a nyomonkövethetőséget biztosítani, sem szállítólevél, sem számla nem állt rendelkezésre, továbbá a fagylalttégelyek semmilyen jelöléssel, címkével nem voltak ellátva.
A vendéglátóegység működését azonnal felfüggesztették, valamint a hat élelmiszertételt azonnal kivontak a forgalomból és az ártalmatlanítást is elrendelte a hatóság.
A szabolcsi fagylaltozók többségéről a hatóság szerint elmondható, hogy az alapanyagok származása ismert, tárolásuk, raktározásuk szakosítottan megvalósult, minden áruról számlákkal, szállítólevelekkel rendelkeznek.
És itt vannak az országos tapasztalatok!
A fesztiválokon sem volt minden rendben: a hatóság több esetben romlott vagy nem megfelelően jelölt árucikkeket foglalt le. Ugyanakkor pozitív példákból is akadt, hiszen volt olyan rendezvény, ahol teljes tisztaság várta a vendégeket.
Súlyos szabálytalanság az egyik áruházláncnál! Olyan állapotban találtak dinnyéket, hogy ne akard tudni...
A higiéniai problémákon felül sok egységben hiányoztak az allergénekkel kapcsolatos tájékoztatók, egyes fagylaltozókban pedig nem tüntették fel a mesterséges színezékeknél kötelező figyelmeztetéseket. Több helyen olyan dolgozókat is alkalmaztak, akik nem rendelkeztek érvényes egészségügyi igazolással.
Az NKFH szerint az ellenőrzések nem kizárólag a jelenlegi hibák feltárására irányultak, hanem arra is, hogy a nyári időszakban a jövőben is minden vendég biztonságban fogyaszthasson a különböző vendéglátóhelyeken.
