Civilek angyalbőrben

4 órája

Több száz tartalékos katona vonult be – valami nagy dolog készül Északkelet-Magyarországon!

Címkék#Magyar Honvédség (MH)#tartalékos#katona#védelmi képesség

A tartalékos katonák gyakorolják a műveleti eljárásokat, az együttműködés rendjét, őrzés-védelmi feladatokat látnak el, valamint ellenőrző-áteresztő pontokat működtetnek. Az összehangolt gyakorlatot a három északkeleti vármegye területén hajtják végre.

Szon.hu
Több száz tartalékos katona vonult be – valami nagy dolog készül Északkelet-Magyarországon!

Összehangolt gyakorlaton az északkeleti térség tartalékosai

Fotó: Honvédség/Pekola Attila

Több száz tartalékos katona vonult be az MH vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred három zászlóaljának települési helyeire Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyében, hogy részt vegyenek az Adaptive Hussars 2025 összehangolt gyakorlaton és az egyidőben párhuzamosan futó kiképzéseken.

Az összehangolt gyakorlaton a tartalékosok ellenőrző, áteresztő pontokat is működtetnek
Az összehangolt gyakorlaton a tartalékosok ellenőrző, áteresztő pontokat is működtetnek
Fotó: Honvédség/Pekola Attila

Összehangolt gyakorlaton az északkeleti térség tartalékosai

Az előre tervezett, NATO-keretek között megrendezett összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlaton a tartalékos katonák széles körben megmutathatják képességeiket, emellett lehetőséget teremt arra, hogy az ezred minél hatékonyabban tudjon együttműködni a műveleti alakulatokkal és a közigazgatási szervekkel. A felkészülési időszakban az általános lőkiképzési, egészségügyi, híradó és rádiózási ismeretek elsajátítása mellett a tartalékos honvédek gyakorolják az ellenőrző-áteresztő pontok telepítését, üzemeltetését, valamint az őrszolgálati feladatokat – közölte Szidor Viktória főhadnagy. 

– A Magyar Honvédség védelmi képességeiben jelentős szerepe van a tartalékos erőknek. Az alaprendeltetési feladatunk az, hogy építsük ezeket a képességeket, és időről-időre begyakoroljuk. Ezen a gyakorlaton a célunk, hogy növeljük a tartalékos katonák kiképzettségi szintjét és ezzel párhuzamosan begyakoroljuk az alaprendeltetési feladatainkat. Az elmúlt évben a „Szeretem, megvédem” toborzókampány sikerének köszönhetően jelentősen nőtt a tartalékos állomány létszáma. Bízom benne, hogy a gyakorlat végére a tartalékos honvédek felkészültségét egy még magasabb szintre fogjuk emelni – mondta el Orosz Antal alezredes, a területvédelmi ezred parancsnoka.

A Magyar Honvédség védelmi képességeiben jelentős szerepe van a tartalékos erőknek
A Magyar Honvédség védelmi képességeiben jelentős szerepe van a tartalékos erőknek
Fotó: Honvédség/Pekola Attila

A tartalékos katonákra sok területen lehet számítani

A bevonulók soraiban a régóta szolgáló tartalékos katonák mellett vannak, akik csak az elmúlt évben csatlakoztak a területvédelmi rendszerhez.

– Édesapám és unokabátyám is katona volt, akik jó példaként szolgáltak előttem. Az elmúlt évek során számos feladatban vettem részt: vállaltam többször határbiztosítási szolgálatot, segítettem a Covid–19 világjárvány idején a kórházakban, és tavaly az árvízvédelemben is aktívan részt vettem. Civil életemben kőműves és hidegburkoló vállalkozó vagyok, amit teljes mértékben össze tudok egyeztetni a katonai szolgálattal. Szeretek új tapasztalatokat szerezni, fejleszteni magam, ezért is jelentkeztem erre a gyakorlatra

 – mondta Kristóf József Tibor tartalékos törzsőrmester, aki szinte a kezdetektől, 2016 óta tartalékos katona.

– Úgy gondoltam, hogy a tanulmányaimhoz is jól illeszkedik ez a szolgálati forma, ezért is jelentkeztem 2024-ben tartalékos katonának. Jelenleg a Debreceni Egyetemen nemzetközi tanulmányok szakon tanulok. Az alapkiképzésen kívül eddig díszelgési feladatokban vettem részt. A gyakorlaton a további ismeretek megszerzése a cél, hiszen a jövőt illetően szeretnék a honvédség kötelékében elhelyezkedni – fogalmazott Juhász Nóra tartalékos szakaszvezető, aki tavaly augusztusban tette le esküjét.

A tartalékos katonák őrzés-védelmi feladatokat is ellátnak
A tartalékos katonák őrzés-védelmi feladatokat is ellátnak
Fotó: Honvédség/Pekola Attila

– A következő hetekben a tartalékosok a három északkeleti vármegye területén gyakorolják a műveleti eljárásokat, az együttműködés rendjét, őrzés-védelmi feladatokat látnak el, valamint ellenőrző-áteresztő pontokat működtetnek. A tartalékos honvédek civil életük mellett is aktívan hozzájárulnak az ország védelméhez, felkészítésük pedig garantálja, hogy minden helyzetben a legmagasabb színvonalon lássák el feladataikat – tájékoztatta portálunkat Szidor Viktória főhadnagy.

 

 

