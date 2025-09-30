Több száz tartalékos katona vonult be – valami nagy dolog készül Északkelet-Magyarországon!

Több száz tartalékos katona vonult be az MH vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred három zászlóaljának települési helyeire Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyében, hogy részt vegyenek az Adaptive Hussars 2025 összehangolt gyakorlaton és az egyidőben párhuzamosan futó kiképzéseken.

Az összehangolt gyakorlaton a tartalékosok ellenőrző, áteresztő pontokat is működtetnek

Fotó: Honvédség/Pekola Attila

Összehangolt gyakorlaton az északkeleti térség tartalékosai

Az előre tervezett, NATO-keretek között megrendezett összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlaton a tartalékos katonák széles körben megmutathatják képességeiket, emellett lehetőséget teremt arra, hogy az ezred minél hatékonyabban tudjon együttműködni a műveleti alakulatokkal és a közigazgatási szervekkel. A felkészülési időszakban az általános lőkiképzési, egészségügyi, híradó és rádiózási ismeretek elsajátítása mellett a tartalékos honvédek gyakorolják az ellenőrző-áteresztő pontok telepítését, üzemeltetését, valamint az őrszolgálati feladatokat – közölte Szidor Viktória főhadnagy.

– A Magyar Honvédség védelmi képességeiben jelentős szerepe van a tartalékos erőknek. Az alaprendeltetési feladatunk az, hogy építsük ezeket a képességeket, és időről-időre begyakoroljuk. Ezen a gyakorlaton a célunk, hogy növeljük a tartalékos katonák kiképzettségi szintjét és ezzel párhuzamosan begyakoroljuk az alaprendeltetési feladatainkat. Az elmúlt évben a „Szeretem, megvédem” toborzókampány sikerének köszönhetően jelentősen nőtt a tartalékos állomány létszáma. Bízom benne, hogy a gyakorlat végére a tartalékos honvédek felkészültségét egy még magasabb szintre fogjuk emelni – mondta el Orosz Antal alezredes, a területvédelmi ezred parancsnoka.

A Magyar Honvédség védelmi képességeiben jelentős szerepe van a tartalékos erőknek

Fotó: Honvédség/Pekola Attila

A tartalékos katonákra sok területen lehet számítani

A bevonulók soraiban a régóta szolgáló tartalékos katonák mellett vannak, akik csak az elmúlt évben csatlakoztak a területvédelmi rendszerhez.

– Édesapám és unokabátyám is katona volt, akik jó példaként szolgáltak előttem. Az elmúlt évek során számos feladatban vettem részt: vállaltam többször határbiztosítási szolgálatot, segítettem a Covid–19 világjárvány idején a kórházakban, és tavaly az árvízvédelemben is aktívan részt vettem. Civil életemben kőműves és hidegburkoló vállalkozó vagyok, amit teljes mértékben össze tudok egyeztetni a katonai szolgálattal. Szeretek új tapasztalatokat szerezni, fejleszteni magam, ezért is jelentkeztem erre a gyakorlatra

– mondta Kristóf József Tibor tartalékos törzsőrmester, aki szinte a kezdetektől, 2016 óta tartalékos katona.