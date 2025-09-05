„Összeszorult a szívem” – Két kislánytól kért vizet Nyíregyházán, ezt válaszolták!

„Sziasztok! Szeretném megosztani veletek egy egyszerű történetet, ami ma velem történt. Azért írom le, mert manapság sajnos sok gonoszsággal és tiszteletlenséggel találkozunk. Ma ügyet intéztem és vásároltam a városban. Mozgáskorlátozott vagyok, rollátorral közlekedem. Elfáradtam, ezért leültem egy padra a Kossuth téren. Rettenetesen szomjas voltam – elfelejtettem magamnak vizet venni a boltban. Arra jött két fiatal lány. Gondoltam, leszólítom őket: odaadok egy kis pénzt, és megkérem, hogy vegyenek nekem vizet a szemközti Coop üzletben. Szívélyesek, kedvesek voltak. Bele is nyúltak a táskájukba, és egy hideg, bontatlan üveg vizet nyújtottak át. Ki akartam fizetni – de nem engedték!

Nem tudom, kik voltatok, lányok, de ha olvassátok ezt a posztot: hálásan köszönöm nektek! Maradjatok ilyen emberek! Minden jót kívánok nektek! Összeszorult a szívem – rendkívül jól esett ez a kis gesztus.”