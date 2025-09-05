szeptember 5., péntek

1 órája

„Összeszorult a szívem” – Két kislánytól kért vizet Nyíregyházán, ezt válaszolták!

A „Nyíregyházán Hallottam!” Facebook-csoportban osztotta meg történetét egy nő, ami pillanatok alatt reakciók és kommentek tucatjait váltotta ki.

Nagy Zoltán
„Összeszorult a szívem” – Két kislánytól kért vizet Nyíregyházán, ezt válaszolták!

Forrás: illusztráció / getty images

„Sziasztok! Szeretném megosztani veletek egy egyszerű történetet, ami ma velem történt. Azért írom le, mert manapság sajnos sok gonoszsággal és tiszteletlenséggel találkozunk. Ma ügyet intéztem és vásároltam a városban. Mozgáskorlátozott vagyok, rollátorral közlekedem. Elfáradtam, ezért leültem egy padra a Kossuth téren. Rettenetesen szomjas voltam – elfelejtettem magamnak vizet venni a boltban. Arra jött két fiatal lány. Gondoltam, leszólítom őket: odaadok egy kis pénzt, és megkérem, hogy vegyenek nekem vizet a szemközti Coop üzletben. Szívélyesek, kedvesek voltak. Bele is nyúltak a táskájukba, és egy hideg, bontatlan üveg vizet nyújtottak át. Ki akartam fizetni – de nem engedték!

Nem tudom, kik voltatok, lányok, de ha olvassátok ezt a posztot: hálásan köszönöm nektek! Maradjatok ilyen emberek! Minden jót kívánok nektek! Összeszorult a szívem – rendkívül jól esett ez a kis gesztus.” 

A megható poszt alatt sorra jelentek meg az elismerő hozzászólások: „Emberségből kitűnő!” „Sajnos pont az ilyen emberekből van kevés!” „Jó ilyet olvasni, visszaadja a hitem az emberekben.”

 

